Россия ударила по Киеву в середине дня: горит бизнес-центр в Голосеевском районе (обновление)

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что 20 августа днём Россия нанесла удар по столице. По данным администрации, в результате падения обломков загорелся бизнес-центр в Голосеевском районе. Жители Киева слышали несколько взрывов во время дневного обстрела.

Сообщение Кличко о последствиях удара РФ днем 20 августа появилось в Telegram-канале чиновника в 17:38. Информации о жертвах пока нет.

Удар по Киеву — Кличко о дневном обстреле 20 августа Фото: Скриншот

В 18:10 в канале Кличко появилось новое сообщение. Мэр написал, что в здании бизнес-центра в Голосеевском районе погиб один человек, а еще двое получили ранения. Уточняется, что спасатели продолжают поиски пострадавших.

Обновление 18:33 — мэр написал, что россияне целенаправленно атаковали объект критической инфраструктуры: название не указано. Кличко предупредил, что будут перебои с горячей водой в Деснянском районе и, частично, в Днепровском районе. Отметим, на портале КГГА указано, что эти районы относятся к ТЕЦ-6.

Відео дня

Удар по Киеву — Кличко о повреждении теплосети 20 августа Фото: Скриншот

Удар по Киеву — подробности обстрела днем 20 августа

Воздушные силы объявили сигнал воздушной тревоги для Киева в 17:03. Речь шла об угрозе со стороны примерно трех дронов РФ, которые летели в направлении украинской столицы. Командование сообщило, что БПЛА направлялись в сторону Вышгорода, Киева, Броваров, пролетели над Киевским водохранилищем и Березанью.

Тем временем местные группы в соцсетях сообщали о передвижениях российских дронов, которые кружили над Киевом и пригородами. Около 17:21 появилось сообщение о том, что беспилотник, вероятно, был сбит. В КГГА добавили, что изменился режим работы метрополитена. Указано, что изменилось направление движения поездов на "красной" и "зеленой" ветках.

Удар по Киеву — КГГА об изменении графика работы метро 20 августа Фото: Скриншот

Новость пополняется…