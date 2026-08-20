Надихнулися Україною: Китай побудує в морі автономні фортеці з ШІ та дронами

Китай побудує автономні роботизовані фортеці у спірному Південно-Китайському морі, де країни Південно-Східної Азії оскаржують приналежність численних дрібних островів і рифів.

Деякі з цих крихітних рифів Китай уже захопив, але побудувати там повноцінний гарнізон неможливо, тож у нових умовах, коли безпілотні системи змінюють підходи до військової тактики та стратегії, острови планують перетворити на автономні роботизовані фортеці. Цікаво, що на це китайців надихнули українці, які розробляють різноманітні бойові дрони, зазначає South China Morning Post.

План захисту островів за допомогою єдиного комплексу повітряних, надводних і підводних дронів описали дослідники з Академії берегової охорони та Даляньського морського університету в журналі Command Control & Simulation, присвяченому збройовій промисловості та військовим технологіям.

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Китайці визнають, що бойові дії із застосуванням дронів кардинально змінюють характер морських битв, і наводять як приклад дії України проти Чорноморського флоту РФ: "Україна створила асиметричну військову силу з використанням безпілотних надводних суден, таких як Magura V5, для нанесення ударів по російському флоту групами таких недорогих апаратів. Це чітко продемонструвало вразливість традиційних великих пілотованих кораблів перед груповими атаками безпілотних апаратів".

Реальні бойові дії показали, що в умовах атак зграями дронів традиційна система послідовного прийняття рішень щодо знищення цілей, що атакують, "страждає від тривалих етапів реагування та вразливості в окремих точках" оборони, зазначили китайські фахівці.

Тож у Китаї пропонують захищати спірні острови, рифи та води навколо них за допомогою системи, яка забезпечуватиме скоординовані дії дронів у повітрі, на воді та під водою. І оперативно заповнювати прогалини в обороні, не роблячи пауз, як людина.

Координувати дії дронів буде штучний інтелект: це дозволить їм продовжувати діяти навіть у разі обмеження зв’язку, пояснили дослідники.

Втім, Україна надихає не лише Китай, а й Тайвань, який у Пекіні не втрачають надії захопити. Національне міністерство оборони Тайваню активно впроваджує дронову складову у свої збройні сили. За визнанням Вищого командування армії, саме досвід ЗСУ відіграє ключову роль в інтеграції систем для відбиття агресії з боку Китаю.

А з 2024 року китайські військові проходять навчання з керування безпілотниками та ведення бойових дій у міській забудові на полігоні неподалік від російського Волгограда. Там також вивчають досвід війни Росії проти України, оскільки Китай давно ні з ким не воював.