Вдохновились Украиной: Китай построит в море автономные крепости с ИИ и дронами

Автономные роботизированные крепости Китай построит в спорном Южно-Китайском море, где страны Юго-Восточной Азии оспаривают принадлежность многочисленных мелких островов и рифов.

Некоторые из этих крохотных рифов Китай уже захватил, но построить там полноценный гарнизон невозможно, так что в новых условиях, когда беспилотные системы меняют подходы к военной тактике и стратегии, острова планируют преобразить в автономные роботизированные крепости. Примечательно, но на это китайцев вдохновили украинцы, которые разрабатывают всевозможные боевые дроны, отмечает South China Morning Post.

План защиты островов с помощью единого комплекса воздушных, надводных и подводных дронов описали исследователи из Академии береговой охраны и Даляньского морского университета в журнале Command Control & Simulation, посвященном оружейной промышленности и военным технологиям.

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Китайцы признают, что боевые действия с использованием дронов кардинально меняют характер морских сражений и приводят в качестве примера приводятся действия Украины против Черноморского флота РФ: "Украина создала асимметричную военную силу с использованием беспилотных надводных судов, таких как Magura V5, для нанесения по российскому флоту ударов группами таких недорогих аппаратов. Это четко продемонстрировало уязвимость традиционных крупных пилотируемых кораблей перед групповыми атаками безэкипажных аппаратов".

Реальные боевые действия показали, что в условиях атак стаями дронов традиционная система последовательного принятия решений об уничтожении атакующих целей "страдает от длительных этапов реагирования и уязвимости в отдельных точках" обороны, отметили китайские специалисты.

Так что в Китае предлагают защищать спорные острова, рифы и воды вокруг них с помощью системы, которая будет обеспечивает скоординированные действия дронов в воздухе, на воде и под водой. И оперативно заполнять пробелы в обороне, не делая пауз, как человек.

Координировать действия дронов будет искусственный интеллект: это позволит им продолжать действовать даже в случае ограничения связи, пояснили исследователи.

Впрочем, Украиной вдохновляется не только Китай, но и Тайвань, который в Пекине нетеряют надежду захватить. Национальное министерство обороны Тайваня активно внедряет дроновую составляющую в свои вооруженные силы. По признанию Высшего командования армии, именно опыт ВСУ играет ключевую роль в интеграции систем для отражения агрессии со стороны Китая.

А с 2024 года китайские военные проходят обучение по управлению беспилотниками и ведению боевых действий в городской застройке на полигоне недалеко от российского Волгограда. Там также изучают опыт войны России против Украины, так как Китай давно ни с кем не воевал.