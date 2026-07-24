Китайские военные тайно изучают войну в Украине на полигонах РФ, — The Economist

Китай, по всей видимости, получает от России военную подготовку, разведывательные данные и передовые военные технологии. На Западе опасаются, что это может усилить возможности Пекина в случае конфликта вокруг Тайваня.

Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на европейские и американские источники.

По данным собеседников издания, с 2024 года китайские военные проходят обучение по управлению беспилотниками и ведению боевых действий в городской застройке на полигоне недалеко от российского Волгограда. Там также изучают опыт войны России против Украины, в частности боевые действия в окопах, населенных пунктах и лесистой местности, полевую медицину и установку минных полей.

Издание отмечает, что Китай давно не участвовал в войнах, поэтому стремится приобрести современный боевой опыт. Западные чиновники также считают, что Россия может помогать Пекину совершенствовать системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также технологии для малошумных атомных подводных лодок.

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По данным The Economist, Китай особенно заинтересован в российском опыте использования дронов. Война в Украине существенно изменила тактику их применения: стороны начали массово использовать FPV-дроны, оптоволоконные беспилотники и системы с элементами искусственного интеллекта. Бывший советник министра обороны Украины Александр Данилюк заявил, что китайское руководство осознало изменение характера современной войны.

"Они поняли, что если хочешь быть готовым к войне, нужно учиться у тех, кто обладает практическим опытом", — сказал он.

Кроме того, журналисты пишут об углублении сотрудничества Москвы и Пекина в сфере подводного флота. Американские чиновники предполагают, что новые китайские атомные подводные лодки могут использовать технологии снижения шумности, схожие с теми, что применяются на современных российских подводных лодках.

Отдельным направлением сотрудничества называют системы раннего предупреждения о ракетном нападении и противоракетную оборону. По данным Пентагона, Россия продолжает передавать Китаю передовые технологии и экспертные знания, которые укрепляют его оборонный и стратегический потенциал.

В то же время издание отмечает, что Россия вряд ли напрямую вступит в возможный конфликт вокруг Тайваня, так же как Китай не вступил в войну против Украины. Однако даже ограниченная передача технологий, боевого опыта и разведывательной информации может укрепить военный потенциал Китая.

Напомним, ранее в рамках совместного расследования Der Spiegel, The Insider и Le Monde сообщалось, что в 2023 году Китай и Россия вели секретные переговоры о военно-техническом сотрудничестве. По данным журналистов, Пекин предлагал Москве свои разработки в сфере баражирующих боеприпасов, противовоздушной и противоракетной обороны, а также искусственного интеллекта для испытания в войне против Украины. В свою очередь Россия должна была передавать Китаю данные о результатах их применения на поле боя и делиться боевым опытом.

Кроме того, в начале июня Китай объявил о начале операции по обеспечению морского правопорядка в водах к востоку от Тайваня. Это произошло после того, как Япония и Филиппины в одностороннем порядке определили морские границы.