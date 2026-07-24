Китайські військові таємно вивчають війну в Україні на полігонах РФ, — The Economist

Китай, імовірно, отримує від Росії військову підготовку, розвідувальні дані та передові військові технології. На Заході побоюються, що це може посилити можливості Пекіна у разі конфлікту навколо Тайваню.

Про це повідомило видання The Economist із посиланням на європейські та американські джерела.

За даними співрозмовників видання, із 2024 року китайські військові проходять навчання з управління безпілотниками та ведення боїв у міській забудові на полігоні поблизу російського Волгограда. Там також вивчають досвід війни Росії проти України, зокрема бойові дії в окопах, населених пунктах і лісистій місцевості, польову медицину та встановлення мінних полів.

Видання зазначає, що Китай давно не брав участі у війнах, тому прагне отримати сучасний бойовий досвід. Західні чиновники також вважають, що Росія може допомагати Пекіну вдосконалювати системи протиповітряної й протиракетної оборони, а також технології для малошумних атомних підводних човнів.

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За інформацією The Economist, Китай особливо зацікавлений у російському досвіді використання дронів. Війна в Україні суттєво змінила тактику їхнього застосування: сторони почали масово використовувати FPV-дрони, оптоволоконні безпілотники та системи з елементами штучного інтелекту. Колишній радник міністра оборони України Олександр Данилюк заявив, що китайське керівництво усвідомило зміну характеру сучасної війни.

"Вони зрозуміли, що якщо хочеш бути готовим до війни, потрібно вчитися у тих, хто має практичний досвід", — сказав він.

Крім того, журналісти пишуть про поглиблення співпраці Москви й Пекіна у сфері підводного флоту. Американські посадовці припускають, що нові китайські атомні субмарини можуть використовувати технології зниження шумності, схожі на ті, що застосовуються на сучасних російських підводних човнах.

Окремим напрямом співробітництва називають системи раннього попередження про ракетний напад і протиракетну оборону. За даними Пентагону, Росія продовжує передавати Китаю передові технології та експертизу, які підтримують його оборонні й стратегічні можливості.

Водночас видання зазначає, що Росія навряд чи безпосередньо вступить у можливий конфлікт навколо Тайваню, так само як Китай не вступив у війну проти України. Проте навіть обмежена передача технологій, бойового досвіду та розвідувальної інформації може зміцнити військові можливості Китаю.

Нагадаємо, раніше спільне розслідування Der Spiegel, The Insider та Le Monde повідомило, що у 2023 році Китай і Росія вели таємні переговори про військово-технічну співпрацю. За даними журналістів, Пекін пропонував Москві свої розробки у сфері баражувальних боєприпасів, протиповітряної та протиракетної оборони, а також штучного інтелекту для випробування у війні проти України. Натомість Росія мала передавати Китаю дані про результати їхнього застосування на полі бою та ділитися бойовим досвідом.

Також на початку червня Китай оголосив про початок операції з охорони морського правопорядку у водах на схід від Тайваню. Це сталося після того, як Японія та Філіппіни в односторонньому порядку визначили морські кордони.