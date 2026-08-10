"Дроновый ад": Тайвань активно адаптирует украинский опыт войны на случай нападения КНР — NYT

Национальное министерство обороны Тайваня активно внедряет дроновую составляющую в свои вооруженные силы. По признанию Высшего командования армии, именно опыт ВСУ играет ключевую роль в интеграции систем для отражения агрессии со стороны Китая.

В настоящее время Тайбэй делает ставку на массовое применение дронов, беспилотных катеров, ракет и артиллерии. Концепция "дронового ада" (hellscape) предусматривает создание очень плотной обороны, чтобы китайский десант понес чрезмерные потери ещё на подходе к острову, пишет The New York Times.

СМИ пишут, что ключевым источником для реализации стратегии стал опыт Сил обороны Украины. Тайваньские чиновники не скрывают, что обратили внимание на успехи Украины на поле боя, связанные с использованием дронов.

Сейчас в Тайбэе тщательно пытаются воплотить в жизнь подход "Давид против Голиафа" — то есть использование относительно дешёвых и манёвренных беспилотников для выравнивания шансов в противостоянии с гораздо более сильным противником. Отдельно военные аналитики отмечают украинские успехи в нанесении ударов дронами на большие расстояния: тайваньцы планируют использовать этот опыт для атак на китайские корабли, которые будут выходить из портов в случае начала десантной операции.

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В настоящее время военные на Тайване уже используют дроны для разведки и уничтожения вражеских беспилотников. На недавних учениях Han Kuang сейчас тестируются новые прототипы ударных дронов, а недавно созданное Командование прибрежной обороны позволит задействовать в системе защиты побережья дроны, мобильные ракеты и артиллерийские системы.

Накануне вторжения: как Тайвань готовится к войне против Китая

Власти острова планируют превратить свою страну в одного из ведущих производителей дронов в мире, а к 2030 году страна намерена производить 100 тысяч дронов в месяц, причем половина из них будет поставляться на экспорт. В свою очередь, местная армия планирует получить более 210 тысяч летательных и морских беспилотников. В случае блокады, которую Китай может попытаться ввести во время вторжения, именно большие внутренние запасы и собственное производство должны обеспечить способность Тайваня продолжать оборону.

В то же время Тайвань стремится создать не только военную, но и промышленную базу для войны с использованием дронов. В первые три месяца 2026 года остров экспортировал дронов на сумму 115 млн долларов, и часть этой продукции в конечном итоге попадает в Украину. Тайвань также стремится стать крупным поставщиком компонентов для демократических стран, которые хотят уменьшить зависимость от китайских деталей.

Эксперты откровенно заявляют, что одних технологий Тайбэю будет недостаточно. Армии острова, как считают военные специалисты, необходимо изменить военную организацию, подготовку и доктрину ведения войны, научиться управлять роями дронов, быстро обмениваться разведданными и сохранять мобильность под ударами противника.

Поэтому аналитики отмечают, что, в отличие от Украины, Тайвань не имеет опыта реального вторжения. Поэтому Тайбэй ещё не прошел через "горнило войны", которое заставило бы его армию очень быстро адаптироваться к новым условиям в ходе боевых действий.

Ранее Фокус сообщал о том, как Китай строит "корабли" для нападения на Тайвань. Китай построил в пустыне Такла-Макан на северо-западе страны не только точные копии американских военных кораблей, но и копии городов на Тайване, а также военной базы в Японии.

Впоследствии стало известно, что Китай тайно изучает ход войны в Украине на полигонах РФ. На Западе опасаются, что это может усилить возможности Пекина в случае конфликта вокруг Тайваня.