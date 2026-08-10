"Дронове пекло": Тайвань активно адаптує український досвід війни у випадку нападу КНР — NYT

Національне міністерство оборони Тайваню активно впроваджує дронову компоненту в свої сили. За визнаннями Вищого командування армії, саме досвід ЗСУ є основним у інтеграції для відбиття агресії Китаю.

Наразі Тайбей робить ставку на масове застосування дронів, безпілотних катерів, ракет і артилерії. Концепця "дронового пекла" (hellscape) передбачає створення дуже щільної оборони, щоб китайський десант зазнав надмірних втрат ще на підході до острова, пише The New York Times.

ЗМІ пишуть, що ключовим джерелом для втілення стратегії став досвід Сил оборони України. Тайванські посадовці не приховують, що звернули увагу на успіхи України на полі бою, пов'язані з використанням дронів.

Тепер у Тайбеї ретельно намагаються втілити в життя підхід "Давид проти Голіафа" — тобто, використання відносно дешевих і маневрених безпілотників для вирівнювання шансів у протистоянні з набагато більшим противником. Окремо військові аналітики вказують на українські успіхи в ударах дронами на великі відстані: тайванці планують використати цей досвід для атак на китайські кораблі, які виходитимуть із портів у разі початку десантної операції.

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Нині військові на Тайвані вже використовують дрони для розвідки та знищення ворожих безпілотників. На нещодавніх навчання Han Kuang зараз тестують нові прототипи ударних дронів, а нещодавно створене Командування прибережної оборони дозволить залучати в систему захисту узбережжя дрони, мобільні ракети та артилерійські системи.

Напередодні вторгнення: як Тайвань готується до війни проти Китаю

Влада острова планує перетворити свою країну на одного з провідних виробників дронів у світі, а до 2030 року країна хоче виробляти 100 тисяч дронів на місяць, де половина йтиме на експорт. Своєю чергою, місцева армія планує отримати понад 210 тисяч літальних і морських безпілотників. У разі блокади, яку Китай може спробувати встановити під час вторгнення, саме великі внутрішні запаси та власне виробництво мають забезпечити здатність Тайваню продовжувати оборону.

Водночас Тайвань намагається створити не лише військовий, а й промисловий фундамент для дронової війни. У перші три місяці 2026 року острів експортував дронів на $115 млн, а частина цієї продукції зрештою потрапляє до України. Тайвань також прагне стати великим постачальником компонентів для демократичних країн, які хочуть зменшити залежність від китайських деталей.

Експерти говорять відверто, що одних технологій недостатньо Тайбею буде недостатньо. Армії острова, як вважають військові, треба змінювати військову організацію, підготовку та доктрину ведення війни, навчатися керувати роями дронів, швидко обмінюватися розвідданими та зберігати мобільність під ударами противника.

Тому аналітики говорять, що на відміну від України, Тайвань не має досвіду реального вторгнення. Тому Тайбей ще не пройшов "горнило війни", яке змусило б його армію дуже швидко адаптуватися до нових умов під час бойових дій.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Китай будує "кораблі" для атаки на Тайвань. Китай збудував у пустелі Такла-Макан на північному заході країни не лише точні копії американських військових кораблів, а й копії міст на Тайвані, а також військової бази в Японії.

Згодом стало відомо, що Китай таємно вивчає війну в Україні на полігонах РФ. На Заході побоюються, що це може посилити можливості Пекіна у разі конфлікту навколо Тайваню.