Атаковані склади DNS та Ozon у РФ: у Ростовській області спалахнули пожежі

У Ростовській області Росії сталася пожежа на складі технологічного гіганта DNS. Також було здійснено атаку на склад Ozon.

У суботу вночі, 29 серпня, були атаковані торгові площі одного з найбільших у РФ магазинів електроніки, цифрової та побутової техніки DNS. Про це повідомляє OSINT-канал Exilenova+.

Зазначається, що після атаки на складі виникли два осередки загоряння.

Дим на складі DNS Фото: Соцсети

Російський Telegram-канал ASTRA повідомляє, що пожежа спалахнула на Новочеркаському шосе в місті Аксай. Поруч зі складом DNS розташований склад Ozon, який зазнав удару безпілотника.

Склад DNS Фото: Astra

В адміністрації маркетплейсу повідомили, що після атаки на логістичний об’єкт у Ростовській області сталося невелике загоряння, яке незабаром було ліквідовано. За попередньою інформацією, постраждалих немає, оскільки працівників складу заздалегідь евакуювали. З міркувань безпеки робота складів в Аксаї та Ростові призупинена.

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Повідомлення від Ozon Фото: скриншот

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що зазнали атак Ростов-на-Дону, а також Аксайський, Багаєвський та Неклиновський райони.

При цьому, за його словами, в Аксайському районі уламки БПЛА виявлено на території складських приміщень. Також внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння в лісосмузі. За медичною допомогою звернулися 3 особи.

Наслідки атаки на Ростов Фото: Соцсети

Наслідки атаки на Ростов Фото: Соцсети

Наслідки атаки на Ростов Фото: Соцсети

У самому Ростові, за його словами, уламки дронів впали в Пролетарському районі Ростова, внаслідок чого було пошкоджено два багатоквартирні будинки, а 4 особи госпіталізовано.

Будинки у ростовському житловому комплексі "Вересаєво" Фото: Astra

Обидва будинки розташовані в одному житловому комплексі "Вересаєво".

Українські осінтери зазначають, що житлові будинки в Ростові зазнали пошкоджень внаслідок дій російської протиповітряної оборони.

У російському Міноборони вже заявили, що протягом ночі ППО нібито перехопила та знищила 313 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями РФ, а також Кримом та акваторіями Азовського й Чорного морів.

Нагадаємо, що вночі в Ростовській області РФ пролунала серія вибухів. БПЛА рухалися в бік Батайська та Аксая, де розташовані склади компанії Ozon.

Також Фокус писав, що раніше дрони атакували два логістичні центри компанії Ozon в Адигеї та Ставропольському краї.