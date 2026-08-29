Атакованы склады DNS и Ozon в РФ: в Ростовской области вспыхнули пожары
В Ростовской области России пожар возник на складе техногиганта DNS. Также был атакован склад Ozon.
В субботу ночью, 29 августа, были атакованы торговые площади одного из крупнейших в РФ магазинов электроники, цифровой и бытовой техники DNS. Об этом сообщает OSINT-канал Exilenova+.
Отмечается, что после атаки на складе возникли два очага возгорания.
Российский телеграм-канал ASTRA уточняет, что пожар возник на Новочеркасском шоссе в городе Аксай. Рядом со складом DNS находится склад Ozon, который подвергся удару БПЛА.
В администрации маркетплейса сообщили, что после атаки на логистический объект в Ростовской области возникло небольшое возгорание, которое вскоре было ликвидировано. По предварительной информации, пострадавших нет, так как работников склада заранее эвакуировали. Из-за соображений безопасности работа складов в Аксае и Ростове приостановлена.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что были атакованы Ростов-на-Дону, а также Аксайский, Багаевский, Неклиновский районы.
При этом, по его словам, в Аксайском районе обломки БПЛА обнаружены на территории складских помещений. Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесополосе. За медицинской помощью обратились 3 человека.
В самом Ростове, по его словам, обломки дронов упали в Пролетарском районе Ростова, в результате чего повреждения получили два многоквартирных дома, госпитализированы 4 человека.
Оба дома расположены в одном жилом комплексе "Вересаево".
Украинские осинтеры отмечают, что жилые дома в Ростове пострадали в результате работы российской противовоздушной обороны.
В российском Минобороны уже заявили, что в течение ночи ПВО якобы перехватила и уничтожила 313 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями РФ, а также Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, что ночью в Ростовской области РФ прогремела серия взрывов. БПЛА двигались в сторону Батайска и Аксая, где расположены склады компании Ozon.
Также Фокус писал, что ранее дроны атаковали два логистических хаба компании Ozon в Адыгее и Ставропольском крае.