Атакованы склады DNS и Ozon в РФ: в Ростовской области вспыхнули пожары

В Ростовской области России пожар возник на складе техногиганта DNS. Также был атакован склад Ozon.

В субботу ночью, 29 августа, были атакованы торговые площади одного из крупнейших в РФ магазинов электроники, цифровой и бытовой техники DNS. Об этом сообщает OSINT-канал Exilenova+.

Отмечается, что после атаки на складе возникли два очага возгорания.

Дым на складе DNS Фото: Соцсети

Российский телеграм-канал ASTRA уточняет, что пожар возник на Новочеркасском шоссе в городе Аксай. Рядом со складом DNS находится склад Ozon, который подвергся удару БПЛА.

Склад DNS Фото: Astra

В администрации маркетплейса сообщили, что после атаки на логистический объект в Ростовской области возникло небольшое возгорание, которое вскоре было ликвидировано. По предварительной информации, пострадавших нет, так как работников склада заранее эвакуировали. Из-за соображений безопасности работа складов в Аксае и Ростове приостановлена.

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Сообщение Ozon Фото: скриншот

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что были атакованы Ростов-на-Дону, а также Аксайский, Багаевский, Неклиновский районы.

При этом, по его словам, в Аксайском районе обломки БПЛА обнаружены на территории складских помещений. Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесополосе. За медицинской помощью обратились 3 человека.

Последствия атаки по Ростову Фото: Соцсети

Последствия атаки по Ростову Фото: Соцсети

Последствия атаки по Ростову Фото: Соцсети

В самом Ростове, по его словам, обломки дронов упали в Пролетарском районе Ростова, в результате чего повреждения получили два многоквартирных дома, госпитализированы 4 человека.

Дома в ростовском ЖК "Вересаево" Фото: Astra

Оба дома расположены в одном жилом комплексе "Вересаево".

Украинские осинтеры отмечают, что жилые дома в Ростове пострадали в результате работы российской противовоздушной обороны.

В российском Минобороны уже заявили, что в течение ночи ПВО якобы перехватила и уничтожила 313 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями РФ, а также Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что ночью в Ростовской области РФ прогремела серия взрывов. БПЛА двигались в сторону Батайска и Аксая, где расположены склады компании Ozon.

Также Фокус писал, что ранее дроны атаковали два логистических хаба компании Ozon в Адыгее и Ставропольском крае.