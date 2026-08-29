Вибухи на складах у Київській області: у Генштабі ЗСУ назвали першопричину

Внаслідок вибухів у селі Міла Бучанського району вже відомо про 37 загиблих.

Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що першопричиною трагедії є країна-агресор, однак наголосив на неприпустимості розміщення складів боєприпасів та інших подібних об’єктів поблизу цивільної забудови та місць перебування мирних жителів.

"Водночас залишається чинним розпорядження Головнокомандувача ЗС України про заборону облаштування складів зброї та боєприпасів у таких місцях", — йдеться у заяві.

У відомстві висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблих, а також усім мешканцям регіону, які постраждали внаслідок цієї трагедії.

Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 14:14 відомо вже про 37 загиблих.

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Раніше посадовець повідомив, що з небезпечної зони евакуювали 381 особу, з них 59 дітей. 42 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості. Сім осіб госпіталізовано. Відомо про пошкодження або руйнування 50 житлових будинків.

На місці надзвичайної події працюють усі екстрені служби.

Вибухи у селі Мила Бучанського району

Напередодні ввечері стало відомо, що внаслідок атаки російського БПЛА на територію підприємства в селі Мила Бучанського району Київської області виникла пожежа, після чого почалася масштабна детонація.

З прилеглої до епіцентру зони на той момент евакуювали понад 200 мешканців, а на ділянці траси М-06 "Київ — Чоп" було тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів. Частково його відновили лише 28 серпня вдень.

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактами ведення агресивної війни відповідно до ст. 437 КК України та можливої службової недбалості відповідно до ст. 367 КК України.

Під час ліквідації наслідків загинув голова Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич.

Голова Кабміну Сергій Корецький заявив, що причиною вибухів у Бучанському районі стала недбалість.

У свою чергу президент Володимир Зеленський назвав те, що сталося, "ще одним злочином" після вибухів у Вишневому. За його словами, перше влучання припало на місце зберігання боєприпасів, якого "там точно не мало бути — склади Сил оборони".

"Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що подробиці будуть оперативно доведені до відома громадськості. Перший удар припав на місце зберігання боєприпасів, якого там точно не мало бути — склади Сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів та дронів. Значний масштаб", — сказав він.

30 серпня у Київській області оголошено днем жалоби.

Нагадаємо, Зеленський вимагає покарати винних у вибухах у Київській області.