Взрывы на складах в Киевской области: в Генштабе ВСУ назвали первопричину

В результате взрывов в селе Мила Бучанского района уже известно о 37 погибших.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что первопричиной трагедии стара страна-агрессор, однако подчеркнул недопустимость размещения складов боеприпасов и других подобных объектов вблизи гражданской застройки и мест пребывания мирных жителей.

"В то же время, остается действующим распоряжение Главнокомандующего ВС Украины о запрете обустройства складов оружия и боеприпасов в таких местах", — говорится в заявлении.

В ведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всем пострадавшим в результате этой трагедии жителям региона.

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 14:14 известно уже о 37 погибших.

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Ранее чиновник информировал, что из опасной зоны эвакуировали 381 человека, из них 59 детей. 42 человека получили ранения разной степени тяжести. Семь человек госпитализированы. Известно о повреждениях или разрушениях 50 жилых домов.

На месте чрезвычайного происшествия работают все экстренные службы.

Взрывы в селе Мила Бучанского района

Накануне вечером стало известно, что в результате атаки российского БпЛА по территории предприятия в селе Мила Бучанского района Киевской области возник пожар, после чего началась масштабная детонация.

С прилегающей к эпицентру зоны эвакуировали на тот момент более 200 жителей, а на участке трассы М-06 "Киев — Чоп" было временно перекрыто движение всех транспортных средств. Частично его возобновили только 28 августа днем.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по фактам ведения агрессивной войны в соответствии со ст. 437 КК Украины и возможной служебной халатности в соответствии со ст. 367 КК Украины.

Во время ликвидации последствий погиб глава Дмитровской поселковой общины Тарас Дидич.

Глава Кабмина Сергей Корецкий заявил, что причиной взрывов в Бучанском районе стала халатность.

В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал случившееся "еще одним преступлением" после взрывов в Вишневом. По его словам, первое попадание было в место хранения боеприпасов, которого "там точно не должно было быть — склады Сил обороны".

"Это абсолютно недопустимо. Я рассчитываю, что подробности будут оперативно предоставлены обществу. Первый удар пришелся в место хранения боеприпасов, которого там точно не должно было быть – склады Сил обороны. Детонация снарядов, мин, других боеприпасов и дронов. Значительный масштаб", — сказал он.

30 августа объявлен в Киевской области объявлен днем траура.

Напомним, Зеленский требует наказать виновных во взрывах в Киевской области.