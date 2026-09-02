У Києві сталось влучання у багатоповерхівку та горить університет: які наслідки удару РФ (відео)

Росія обстріляла Київ та влучила по будівлі столичного університету, розповіли у мережі. На відео з місця подій — пожежа всередині споруди. Військова адміністрація підтвердила удар РФ та повідомила про постраждалих.

Інформація про пожежу та влучання після повітряного удару РФ з'явилось зранку 2 вересня близько 11:20 у Telegram-каналі "Київ Інфо". У дописі є кадри палаючої двоповерхової будівлі, у якої знесло дах і палає вогонь всередині. Вказано, що це начебто горить "університет": який саме не ясно. Фокус зібрав інформацію про наслідки нальоту реактивних дронів ЗС РФ.

Обстріл Києва — перші наслідки удару РФ 2 вересня

У київському пабліку написали, що є "сильні руйнування", у сусідніх корпусах вибило вікна. Також є інформація про постраждалих. Інші дані про наслідки російської атаки — це дописи про вибухи у районі залізничного вокзалу у центрі Києва. Крім того, були кадри з Шевченківського району: дрон РФ влетів у горішній поверх та зробив наскрізний отвір у стіні. Згодом з'явилась заява мера Києва Віталія Кличка, який сказав, що сталось часткове руйнування шестиповерхівки будівлі, а поруч загорівся триповерховий будинок. Через 20 хвилин міський голова додав, що кількість постраждалих зросла до п'яти й що з них двоє перебувають у лікарні.

Відео дня

Обстріл Києва — Кличко про перші наслідки удару РФ 2 вересня Фото: Скриншот

У каналі Київської МВА о 10:37 написали про роботу засобів ППО над Києвом. У наступних повідомленнях — інформація про пожежу у навчальному закладі у Голосіївському районі й про пошкодження медичного закладу у Шевченківському районі.

Обстріл Києва — пошкоджений будинок після удару РФ 2 вересня Фото: Telegram / Труха Київ

Після інформації про влучання у районі вокзалу з'явилась інформація "Укрзалізниці" про затримки потягів. Деякі поїзди затримуються на 7-10 годин, показало онлайн-табло.

Зазначимо, Фокус писав про перебіг нічного обстрілу Києва. У столиці тричі оголошували повітряну тривогу, а Повітряні сили попереджали про наліт реактивних дронів РФ, які летіли з боку Брянської області. Тоді ж стало відомо про можливі влучання на околиці міста: з'явились відео зі стовпами диму у невказаній місцевості.

Нагадуємо, в ніч на 2 вересня росіяни обстріляли Одесу ракетами та дронами: у деяких районах зникло світло та вода.