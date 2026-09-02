В Киеве произошло попадание в многоэтажку и горит университет: какие последствия удара РФ (видео)

Россия обстреляла Киев и попала в здание столичного университета, сообщили в сети. На видео с места событий видно, как внутри здания горит пожар. Военная администрация подтвердила удар РФ и сообщила о пострадавших.

Информация о пожаре из-за удара РФ появилась утром 2 сентября около 11:20 в Telegram-канале "Киев Инфо". В сообщении есть кадры горящего трехэтажного здания, у которого снесло крышу и внутри бушует огонь. Указано, что будто бы горит "университет": какой именно — неясно. Фокус собрал информацию о последствиях налета реактивных дронов ВС РФ.

В киевском паблике написали, что наблюдаются "серьезные разрушения", в соседних зданиях выбило окна. Также поступают сообщения о пострадавших. Другие данные о последствиях российской атаки — это сообщения о взрывах в районе железнодорожного вокзала в центре Киева. Кроме того, появились кадры из Шевченковского района: дрон РФ врезался в верхний этаж и пробил сквозное отверстие в стене. Позже появилось заявление мэра Киева Виталия Кличко, который сообщил, что произошло частичное разрушение шестиэтажного здания, а рядом загорелся трехэтажный дом. Через 20 минут мэр добавил, что число пострадавших возросло до пяти и что двое из них находятся в больнице.

Відео дня

Фото: Скриншот

В канале Киевской МВА в 10:37 сообщили о работе средств ПВО над Киевом. В последующих сообщениях — информация о пожаре в учебном заведении в Голосеевском районе и о повреждении медицинского учреждения в Шевченковском районе.

Фото: Telegram / Труха Киев

После сообщения о попадании в районе вокзала появилась информация от компании "Укрзалізниця" о задержках поездов. Некоторые поезда задерживаются на 7–10 часов, как показало онлайн-табло.

Отметим, что Фокус писал о ходе ночного обстрела Киева. В столице трижды объявляли воздушную тревогу, а Военно-воздушные силы предупреждали о налете реактивных дронов РФ, летевших со стороны Брянской области. Тогда же стало известно о возможных попаданиях на окраине города: появились видео со столбами дыма в неуказанной местности.

Напоминаем, что в ночь на 2 сентября россияне обстреляли Одессу ракетами и дронами: в некоторых районах пропало электричество и вода.