Атака БПЛА на Киев: РФ запустила реактивные "Шахеды", работала ПВО

Ночью и утром 2 сентября Россия нанесла удар по Киеву, а жители города слышали взрывы и заметили столбы дыма в нескольких районах столицы, сообщили в сети. Военно-воздушные силы сообщили о налете реактивных "Шахедов". Как происходила продолжавшаяся несколько часов атака БПЛА на Киев?

Во время российского обстрела в Киеве и Киевской области раздалось несколько взрывов, предположительно из-за работы средств ПВО, сообщили в местных пабликах. Между тем украинское командование предупреждало о продвижении реактивных дронов РФ, которые подлетали с северо-востока (со стороны Славутича) и двигались над столицей и прилегающими населенными пунктами. БПЛА были замечены над Гостомелем, Страхолиссием, Яготином, Броварами, над Дарницким районом, над Вишневым и Подольским районом. Впоследствии в сети появились кадры со столбами дыма, поднимавшимися над неизвестным объектом, а людям рекомендовали закрыть окна из-за загрязнения воздуха. Фокус собрал информацию о взрывах в Киеве и об атаке РФ на столицу.

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Взрывы в Киеве — подробности обстрела 2 сентября

В ночь на 2 сентября в украинской столице трижды объявляли сигнал тревоги — около 3:30, 5:30 и 6:20. Продолжительность сигналов тревоги — от 10 минут до часа. Утром, в 7:13, прозвучало еще одно предупреждение об угрозе. Между тем Воздушное командование сообщило о реактивных дронах, которые направлялись на Киев, а также двигались в сторону Полтавы и Одессы. Киевская городская военная администрация писала о воздушной тревоге и угрозе для жителей города, но данных о последствиях налетов не было. Кроме того, мэр Виталий Кличко не сообщал об атаке на Киев в ночь на 2 сентября. В сети появились фото из Киевского метрополитена: платформы и вестибюли заполнены толпами из-за угрозы взрывов в Киеве из-за атаки реактивных БпЛА.

Взрывы в Киеве — люди в метро во время обстрела 2 сентября Фото: "Київ24"

Между тем сервис по контролю качества воздуха показал, что над столицей показатели не выходят за пределы нормы, но есть отдельные точки загрязнения под Борисполем и над юго-западными окраинами.

Взрывы в Киеве — ситуация с качеством воздуха 2 сентября Фото: SaveEcoBot

Около 8:30 поступила информация от главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко. По словам Ткаченко, пострадали объекты в Бучанском и Броварском районах. В частности, были нанесены удары по складам: названия пострадавших компаний пока неизвестны. В канале ГСЧС указано, что потушили три склада, которые горели в Бучанском районе после ударов 1 сентября.

Отметим, что взрывы в Киеве раздавались в ночь на 1 сентября и утром того же дня, когда дети начинали новый учебный год. В столице было шумно, а впоследствии стало известно о гибели семи человек в Дарницком районе: речь шла об ударе РФ по депо, среди погибших — шестеро железнодорожников. Кроме того, под удар РФ попал Борисполь. Военная администрация и СМИ опубликовали видео и фото с места событий. Выяснилось, что одна ракета взорвалась на расстоянии 2–3 метров от жилого дома: почти 50 человек эвакуировали, нескольких отправили в больницу из-за ранений.

Напоминаем, утром 2 сентября стало известно об ударе РФ по Одессе: в городе отключилось электричество и, местами, вода.