Атака БпЛА на Київ: РФ запустила реактивні "Шахеди", працювала ППО

Вночі та зранку 2 вересня Росія здійснила атаку на Київ, а городяни чули вибухи та помітили стопи диму у кількох районах столиці, розповіли у мережі. Повітряні сили інформували про наліт реактивних "Шахедів". Як відбувалась кількагодинна атака БпЛА на Київ?

Під час російського обстрілу у Києві та Київській області пролунало кілька вибухів через можливу роботу засобів ППО, повідомили у місцевих пабліках. Тим часом українське командування попереджало про просування реактивних дронів РФ, які підлітали з північного сходу (від Славутича) та рухались над столицею та прилеглими навколишніми населеними пунктами. БпЛА помітили над Гостомелем, Страхоліссям, Яготином, Броварами, над Дарницьким районом, над Вишневим та Подільським районом. Згодом у мережі з'явились кадри зі стовпами диму, які здіймались над невідомим об'єктом, а людям рекомендували зачинити вікна через забруднення повітря. Фокус зібрав інформацію про вибухи у Києві та про атаку РФ на столицю.

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Вибухи у Києві — деталі обстрілу 2 вересня

В ніч на 2 вересня в українській столиці тричі оголошували сигнал тривоги — близько 3:30, 5:30 та 6:20. Тривалість тривог — від 10 хв. до години. Зранку, о 7:13, пролунало ще одне попередження про загрозу. Тим часом Повітряне командування інформувало про реактивні дрони, які прямували на Київ і також рухались на Полтаву та Одесу. Київська міська військова адміністрація писала про повітряну тривогу та загрозу для жителів міста, але не було даних про наслідки прильотів. Крім того, міський голова Віталій Кличко не інформував про атаку на Київ в ніч на 2 вересня. У мережі з'явилися фото з Київського метрополітену: платформи та вестибюлі заповнені натовпом через загрозу вибухів у Києві через атаку реактивних БпЛА.

Вибухи у Києві — люди в метро під час обстрілу 2 вересня Фото: "Київ24"

Тим часом сервіс якості повітря показав, що над столицею показники не виходять за межі норми, але є окремі точки забруднення під Борисполем та над південно-західними околицями.

Вибухи у Києві — ситуація зі станом повітря 2 вересня Фото: SaveEcoBot

Близько 8:30 з'явилась інформація від глави Київської ОВА Тимура Ткаченка. Зі слів Ткаченка, постраждали об'єкти у Бучанському та Броварському районах. Серед іншого, стались прильоти по складах: назви постраждалих компаній поки не відомі. У каналі ДСНС вказано, що загасили три склади, які горіли у Бучанському районі після прильотів 1 вересня.

Зазначимо, вибухи у Києві лунали в ніч на 1 вересня та зранку того дня, коли діти починали новий навчальний рік. У столиці було гучно, а згодом стало відомо про загибель семи людей у Дарницькому районі: ішлося про удар РФ по депо, серед загиблих — шестеро залізничників. Крім того, під удар РФ потрапив Бориспіль. Військова адміністрація та медіа опублікували відео та фото з місця подій. З'ясувалось, що одна ракета вибухнула на відстані 2-3 метрів від житлового будинку: майже 50 людей евакуювали, кількох відправили в лікарню через поранення.

Нагадуємо, зранку 2 вересня стало відомо про удар РФ по Одесі: у міст зникло світло та, подекуди, вода.