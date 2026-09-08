Російський реактивний дрон налякав мешканців Румунії та розбився в Молдові

Удень 8 вересня мешканці румунських міст Ясси та Васлуй отримали повідомлення RO-Alert із попередженням про можливе падіння дронів або їхніх уламків.

Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій опублікувала попередження для мешканців зазначених міст о 16:36 за місцевим часом, пише Ziare.

"Існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся у підвалах або укриттях цивільної оборони. За відсутності укриття залишайтеся всередині будинку, подалі від вікон та зовнішніх стін. Орієнтовна тривалість: 90 хвилин", — йшлося у повідомленні.

Після отримання повідомлення від RO-Alert про "можливість падіння об’єктів з повітряного простору" аеропорт Ясси тимчасово призупинив усі польоти.

За повідомленнями українських моніторингових каналів, у повітряному просторі поблизу Румунії міг перебувати російський реактивний безпілотник, який перехопити складніше.

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"Це безпілотник, який наразі перебуває в Республіці Молдова, приблизно десь на півдні Ясського жудеца, на північ від Васлуйського жудеца. Наразі це все, що я можу вам сказати. Ситуація перебуває під наглядом", — заявив журналістам префект Ясського жудеца Костянтин Долакі.

Як повідомив молдавський телеканал TV8, дрон пролетів над Кишиневом у районі міжнародного аеропорту та попрямував у бік Румунії. Пізніше у соціальних мережах з’явилася інформація про вибух на кордоні Румунії та Молдови. Telegram-канал "Око Гора" стверджує, що реактивний безпілотник "Герань-4" пролетів близько 500 км над територією Молдови та Румунії на висоті 7–8 км, але впав після того, як у ньому закінчилося паливо, на території Молдови.

Фото: Око Гора/Telegram

За інформацією цього ресурсу, повідомлення RO-Alert про можливі порушення румунського повітряного простору стали звичним явищем у Тулчанському жудеці. З початку цього року кількість попереджень, надісланих Генеральною інспекцією з надзвичайних ситуацій населенню Тулчанського округу у зв’язку з війною, розв'язаною Росією в Україні, перевищила кількість повідомлень про надзвичайну ситуацію, надісланих у Румунії з тієї ж причини у період 2023–2025 років.

Нагадаємо, 11 серпня румунські військові знищили два безпілотники типу "Гербера" у Чорному морі. Дрони, а також кілька інших уламків, було виявлено поблизу румунського газового проєкту Neptun Deep.

Також повідомлялося, що в липні Румунія витратила близько 1,5 млн євро на збиття трьох дронів РФ.