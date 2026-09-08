Реактивный российский дрон напугал жителей Румынии и разбился в Молдове

Днем 8 сентября жители румынских городов Яссы и Васлуй получили сообщение RO-Alert с предупреждением о возможном падении дронов или их фрагментов.

Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям выпустила предупреждение для жителей упомянутых городов в 16:36 по местному времени, пишет Ziare.

"Существует вероятность падения объектов из воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Укройтесь в подвалах или убежищах гражданской защиты. В отсутствие укрытия оставайтесь внутри дома, подальше от окон и наружных стен. Предполагаемая продолжительность: 90 минут", — говорилось в сообщении.

После уведомления RO-Alert о "возможности падения объектов из воздушного пространства" аэропорт Яссы временно приостановил все полеты.

По сообщениям украинских мониторинговых каналов, в воздушном пространстве вблизи Румынии мог быть реактивный российский беспилотник, который сложнее перехватить.

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"Это беспилотник, который в настоящее время находится в Республике Молдова, направление — где-то на юге Яссского жудеца, к северу от Васлуйского жудеца. На данный момент это все, что я могу вам сказать. Ситуация находится под наблюдением", — заявил журналистам префект Ясского жудеца Константин Долаки.

Как сообщил молдавский телеканал TV8, дрон пролетел над Кишиневом в районе международного аэропорта и направился в сторону Румынии. Позже паблики опубликовали информацию о взрыве на границе Румынии и Молдовы. Telegram-канал "Око Гора" утверждает, что реактивный беспилотник "Герань-4" пролетел около 500 км по территории Молдовы и Румынии на высоте 7-8 км, но упал после того, как в нем закончилось топливо, на территории Молдовы.

Фото: Око Гора/Telegram

По информации ресурса, сообщения RO-Alert о возможных нарушениях румынского воздушного пространства стали обычным явлением в Тулчанском жудеце.

С начала этого года количество предупреждений, отправленных Генеральной инспекцией по чрезвычайным ситуациям населению Тулчанского округа в связи с войной, развязанной Россией в Украине, превысило количество сообщений о чрезвычайной ситуации, отправленных в Румынии по той же причине в период 2023-2025 годов.

Напомним, 11 августа, румынские военные уничтожили два беспилотника типа "Гербера" в Черном море. Дроны, а также несколько других обломков, были обнаружены вблизи румынского газового проекта Neptun Deep.

Также сообщалось, что в июле Румыния потратила около 1,5 млн евро на сбивание трех дронов РФ.