Румыния сбила два дрона вблизи своего газового месторождения в Черном море: что известно (видео)

Во вторник, 11 августа, румынские военные уничтожили два беспилотника типа "Гербера" в Черном море. Дроны, а также несколько других обломков, были обнаружены вблизи румынского газового проекта Neptun Deep.

Румынские саперы обезвредили обе "Герберы" в исключительной экономической зоне, на расстоянии примерно 90 морских миль (около 166 километров) к востоку от города Констанца. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируце в Facebook.

По словам Мируце, неизвестные беспилотники обнаружил один из кораблей, выполнявших работы в районе платформы Neptun Deep. Об этом было сообщено в соответствующие службы, после чего на место прибыла береговая охрана вместе с военнослужащими.

После этого румынское Министерство обороны связалось с Украиной, чтобы установить происхождение беспилотников. Украинская сторона заверила, что дроны ей не принадлежат.

Відео дня

В целях обеспечения безопасности судоходства румынские власти приняли решение провести контролируемое уничтожение этих БПЛА. В результате они были ликвидированы путем подрыва.

Кадры уничтожения беспилотников

Стоит отметить, что беспилотники типа "Гербера" — это российская разработка, которую противник часто применяет в войне с Украиной. Эти БПЛА обычно используются для разведки или же служат приманкой.

Другие инциденты с российскими БПЛА

Напомним, что это не первый инцидент с российскими беспилотниками, пересекающими воздушное пространство Румынии или других стран Европы. Так, 8 августа Национальное радио Болгарии сообщило, что неизвестный дрон взорвался в Болгарии недалеко от границы с Румынией, причем это произошло в километре от газопровода.

В июле президент Румынии Никушор Дан сообщил в социальной сети X, что румынский истребитель F-16 сбил неизвестный беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

А в мае российский беспилотник упал на дом в румынском Галаце.