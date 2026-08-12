Румунія знищила два дрони біля її газового родовища в Чорному морі: що відомо (відео)

У вівторок, 11 серпня, румунські військові знищили два безпілотники типу "Гербера" у Чорному морі. Дрони, а також кілька інших уламків, виявили поблизу румунського газового проєкту Neptun Deep.

Румунські сапери ліквідували обидві "Гербери" у виключній економічній зоні, на відстані приблизно 90 морських миль (приблизно 166 кілометрів) на схід від міста Констанца. Про це повідомив виконувач обов’язків міністра оборони країни Раду Міруце у Facebook.

За даними Міруце, невідомі безпілотники виявив один із кораблів, які виконували роботи в районі платформи Neptun Deep. Про це було повідомлено у відповідні служби, після чого на місце прибула берегова охорона разом з військовослужбовцями.

Після цього румунське Міністерство оборони зв'язалося з Україною, щоб встановити походження безпілотників. Українська сторона запевнила, що дрони їй не належать.

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Щоб забпезчечити безпеку судноплавства, румунська влада вирішила здійснити контрольоване знищення цих БпЛА. Тоді їх ліквідували шляхом підриву.

Кадри знищення безпілотників

Варто зазначити, що безпілотники типу "Гербера" — це російська розробка, яку ворог часто застосовує у війні з Україною. Ці БпЛА зазвичай використовуються для розвідки або ж відіграють роль приманки.

Інші інциденти з російськими БпЛА

Нагадаємо, що це не перший інцидент з російськими безпілотниками, які перетинають повітряний простір Румунії чи інших країн Європи. Так, 8 серпня Національне радіо Болгарії повідомило, що невідомий дрон вибухнув у Болгарії неподалік від кордону з Румунії, що сталося за кілометр від газопроводу.

У липні президент Румунії Нікушор Дан у соцмережі X розповів, що румунський винищувач F-16 збив невідомий безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

А у травні російський безпілотник впав на будинок у румунському Галаці.