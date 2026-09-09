Троє військових підкинули наркотики екскомандиру ЗСУ: деталі гучної справи

Заява екскомандира батальйону про те, що йому "підкинули траву", підтвердилась у деталях. Слідчі ДБР встановили не лише коло причетних, а й точну кількість підкинутих речовин та повний ланцюг спланованої провокації.

Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили групу осіб, серед яких колишні правоохоронці, підозрюваних у створенні штучних доказів для незаконного притягнення завідомо невинуватої особи до кримінальної відповідальності. Потерпілим у справі є колишній командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин. Про це повідомив перший заступник Голови Нацполіції України Максим Цуцкірідзе 9 вересня.

За даними слідства, троє колишніх правоохоронців, які нині проходять військову службу в одній із бригад Сил оборони, у змові з іншими невстановленими особами організували приховане стеження за екскомбатом. Фігуранти незаконно збирали конфіденційну інформацію про потерпілого, а кінцевою метою було підкидання наркотичних речовин та подальше залучення поліції й Військової служби правопорядку до затримання військового зі штучно сформованими доказами.

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Правоохоронці розкрили провокацію проти екскомбата. Фото: Нацполіція

Як розгорталася провокація

У ніч з 27 на 28 серпня 2026 року троє військовослужбовців незаконно проникли до автомобіля потерпілого, припаркованого біля його будинку в Харкові, та підкинули туди близько 30 пакетів із канабісом і психотропною речовиною PVP.

Правоохоронці розкрили провокацію проти екскомбата. Фото: Нацполіція

28 серпня підозрювані передали патрульним поліцейським орієнтування про нібито перевезення екскомбатом наркотиків. Автомобіль зупинили на вулиці Кооперативній, де під час огляду виявили заздалегідь підкинуті заборонені речовини.

Правоохоронці розкрили провокацію проти екскомбата. Фото: Нацполіція

Ексвійськовослужбовець одразу заявив про фальсифікацію доказів та повідомив правоохоронцям про тривале стеження за ним. Завдяки цьому слідство змогло встановити весь ланцюг подій – від незаконного збору конфіденційної інформації до безпосереднього підкидання наркотиків.

Обвинувачення та подальші кроки

Наразі трьом військовослужбовцям повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи, незаконне збирання й поширення конфіденційної інформації (вчинене повторно), незаконний обіг наркотичних і психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб, а також підбурення до притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, військовослужбовець Олександр Ширшин раніше заявляв, що йому "підкинули траву" – він залишив посаду командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" на тлі конфлікту з командуванням.

Також відомо, що у липні 2026 року екскомбат 47-ї ОМБр "Маґура" Олександр Ширшин заявляв, що військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку могли навмисно навести артилерійський вогонь по українських військових під час боїв у квітні 2025 року.