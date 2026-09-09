Трое военных подкинули наркотики бывшему командиру ВСУ: подробности громкого дела

Заявление бывшего командира батальона о том, что ему "подбросили травку", подтвердилось в деталях. Следователи ГБР установили не только круг причастных, но и точное количество подброшенных веществ, а также полную цепочку спланированной провокации.

Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачили группу лиц, в числе которых бывшие сотрудники правоохранительных органов, подозреваемых в фабрикации доказательств с целью незаконного привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности. Потерпевшим по делу является бывший командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе 9 сентября.

По данным следствия, трое бывших сотрудников правоохранительных органов, которые в настоящее время проходят военную службу в одной из бригад Сил обороны, в сговоре с другими неустановленными лицами организовали скрытое слежение за бывшим командиром батальона. Фигуранты незаконно собирали конфиденциальную информацию о потерпевшем, а конечной целью было подбрасывание наркотических веществ и последующее привлечение полиции и Военной службы правопорядка к задержанию военнослужащего на основании сфабрикованных доказательств.

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Правоохранители раскрыли провокацию против бывшего командира. Фото: Нацполиция

Как разворачивалась провокация

В ночь с 27 на 28 августа 2026 года трое военнослужащих незаконно проникли в автомобиль потерпевшего, припаркованный возле его дома в Харькове, и подбросили туда около 30 пакетов с каннабисом и психотропным веществом PVP.

Правоохранители раскрыли провокацию против бывшего командира. Фото: Нацполиция

28 августа подозреваемые передали патрульным полицейским информацию о якобы осуществляемой экс-комбатом перевозке наркотиков. Автомобиль остановили на улице Кооперативной, где в ходе досмотра обнаружили заранее подброшенные запрещенные вещества.

Правоохранители раскрыли провокацию против бывшего командира батальона. Фото: Нацполиция

Бывший военнослужащий сразу заявил о фальсификации доказательств и сообщил правоохранительным органам о длительной слежке за ним. Благодаря этому следствие смогло установить всю цепочку событий — от незаконного сбора конфиденциальной информации до непосредственной подкладки наркотиков.

Обвинение и дальнейшие действия

В настоящее время трем военнослужащим предъявлено подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: незаконное проникновение в жилище или иное владение лица, незаконный сбор и распространение конфиденциальной информации (совершённое повторно), незаконный оборот наркотических и психотропных веществ по предварительному сговору группой лиц, а также подстрекательство к привлечению заведомо невиновного лица к уголовной ответственности.

Напомним, военнослужащий Александр Ширшин ранее заявлял, что ему "подкинули травку" — он покинул пост командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" на фоне конфликта с командованием.

Также известно, что в июле 2026 года бывший командир 47-й ОМБр "Магура" Александр Ширшин заявлял, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка могли умышленно навести артиллерийский огонь на украинских военных во время боев в апреле 2025 года.