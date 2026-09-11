ДБР кілька місяців не реагувало на факти насильства та знущань у полку "Скеля", — ЦПК

Державне бюро розслідувань (ДБР) щонайменше з березня 2026 року знало про порушення прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

Незважаючи на це, відомство самостійно не розпочало розслідування жодного випадку злочину, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) з посиланням на документи, що підтверджують цю інформацію.

Йдеться про відповідь Офісу військового омбудсмана на запит народних депутатів із копіями восьми листів, які Офіс надсилав до ДБР з березня по червень. У них повідомлялося про скарги від військовослужбовців або їхніх рідних, а також про прохання розслідувати те, що відбувається.

У листах йдеться про побиття, ненадання медичної допомоги, що призводило до смерті потерпілих, погрози зброєю, застосування тортур і насильства, незаконне позбавлення волі та інші порушення з боку посадових осіб "Скелі" щодо військових.

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Однак у ДБР ці випадки не розслідувалися, а передавалися до Військової служби правопорядку (ВСП) та інших правоохоронних органів.

У ЦПК як приклад наводять випадок, коли 30 березня ДБР отримало лист від сестри військовослужбовця, де вона розповіла, що її брата побили, і він помер у лікарні, оскільки після побиття не отримав медичної допомоги.

У відповідь слідчий відомства заявив, що "достатніх підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) немає".

Скаргу передали до ВСП нібито для додаткової перевірки фактів, хоча згідно із законом слідчий мав одразу розпочати перевірку фактів, викладених у скарзі.

"За результатами розгляду зазначених матеріалів встановлено, що в них не наведено повних та об’єктивних даних, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, що належить до компетенції слідчих органів Державного бюро розслідувань, у зв’язку з чим наразі відсутні достатні підстави для внесення вищезазначених відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", — написав слідчий ДБР у відповіді Офісу військового омбудсмана.

Аналогічний результат, тобто жодної реакції, був і за підсумками звернень до вже колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка та його прокурорів, надісланих омбудсманом ще в липні 2025 року.

Справа зрушила з мертвої точки лише після того, як видання "Бабель" написало про численні випадки порушень прав військовослужбовців у "Скелі". Стаття вийшла 23 червня і справила ефект вибуху бомби.

Згодом з’ясувалося, що про подібні злочини Офіс військового омбудсмана повідомляв ДБР ще задовго до публікації.

Коли скандал набув розголосу на всю країну, Бюро внесло заяву до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочало розслідування порушень.

Виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк зазначає, що, незважаючи на те, що скарги щодо беззаконня командування в окремих підрозділах уже надходили до слідчих, розслідування розпочалося лише після публікації у ЗМІ:

"У Сухачова (Олексій Сухачов — голова ДБР) можуть звітувати про тисячі справ, але справжній результат — це припинення зловживань з боку неадекватних командирів щодо підлеглих військових. Коли ГБР пересилає заяви замість того, щоб розслідувати викладені в них факти, воно не виконує своє головне завдання. І за цю неефективність платять здоров’ям і життям наші військові та їхні родини".

На момент написання статті у ДБР жодним чином не прокоментували інформацію, оприлюднену ЦПК.

Скандал у "Скелі": що відомо

Як уже зазначалося вище, 23 червня видання "Бабель" опублікувало матеріал про те, що відбувається в полку "Скеля". Журналісти поспілкувалися з понад 30 свідками, які розповіли про побиття та знущання. Крім того, розслідувачі встановили імена 26 осіб, котрі померли від "небойових причин", не дійшовши до фронту. Серед офіційно озвучених причин у 18 випадках фігурує пневмонія.

Тим часом 25 червня у соцмережах з’явилася ще одна історія, пов’язана з 425-м полком "Скеля". Як розповів журналіст Азад Сафаров, військові цього підрозділу можуть бути причетні до ймовірного обстрілу автомобіля знімальної групи телеканалу Sky News. У машину влучило 12 куль, водійка не постраждала, оскільки автомобіль був броньованим. За словами Сафарова, все сталося в березні 2025 року: на порталі Sky News є дані про перебування в той час у Добропіллі, де міг статися інцидент.

На можливі порушення відреагував омбудсман Дмитро Лубінець, пообіцявши приїхати з перевіркою до полку "Скеля". Крім того, військовий омбудсмен Ольга Решетілова розповіла про результати роботи своєї комісії, яка працювала на полігоні "Скеля" у червні 2025 року.

Після резонансу, викликаного цією публікацією, Генеральний штаб Збройних сил України відсторонив від посади командира 425-го окремого штурмового полку підполковника Юрія Гаркавого.

Що стосується реакції ДБР, то 8 липня Сухачов запевнив, що слідчі в рамках розслідування нададуть належну правову оцінку діям усіх керівників 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Буквально через пару днів ДБР вже повідомило про затримання бійця за підозрою у побитті капелана та офіцера.

28 липня Бюро повідомило про затримання двох військовослужбовців медичної роти.

Наприкінці липня стало відомо, що новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий тимчасово призупинив поповнення штурмових полків новими військовослужбовцями. Водночас журналістка ТСН Юлія Кирієнко уточнила, що повного припинення не було — у ЗСУ переглядали систему розподілу особового складу.

У 425-му полку "Скеля" згодом підтвердили призупинення набору. Там пояснили, що проводять аудит, щоб ефективніше розподіляти військовослужбовців між підрозділами.

У серпні з "Скелі" почали масово переводити військових.

Нагадаємо, що "Скеля" переходить під оперативне керівництво "Азова".