ГБР несколько месяцев не давало ход фактам насилия и издевательств в полку "Скеля", — ЦПК

Государственное бюро расследований (ГБР) минимум с марта 2026 года знало о нарушении прав военных в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля".

Несмотря на это, ведомство самостоятельно не начало расследовать ни один факт преступления, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) со ссылкой на документы, которые подтверждают информацию.

Речь идет об ответе Офиса военного омбудсмана на запрос народных депутатов с копиями восьми писем, которые Офис отправлял в ГБР с марта по июнь. В них сообщалось о жалобах от военнослужащих или их родных, а также о просьбах расследовать происходящее.

В письмах говорится об избиениях, неоказании медпомощи, что приводило к смерти потерпевших, угрозах оружием, применении пыток и насилии, незаконном лишении свободы и других нарушениях должностных лиц "Скелі" в отношении военных.

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Однако в ГБР эти случаи не расследовались, а передавались Военной службе правопорядка (ВСП) и другим правоохранительным органам.

В ЦПК в качестве примера приводят случай, когда 30 марта ГБР получило письмо от сестры военнослужащего, где она рассказала о том, что ее брата избили, и он умер в больнице, поскольку после избиения не получил помощь медиков.

В ответ следователь ведомства заявил, что "достаточных оснований для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) нет".

Жалобу передали в ВСП якобы для дополнительной проверки фактов, хотя по закону следователь должен был сразу начать проверку по озвученным в жалобе фактам.

"По результату рассмотрения указанных материалов установлено, что в них не изложены полные и объективные данные, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, отнесенного к подследственности следственных органов Государственного бюро расследований, в связи с чем в настоящее время отсутствуют достаточные основания для внесения вышеуказанных сведений в Единый реестр досудебных Офис военного омбудсмана", — написал следователь ГБР в ответ на Офис военного омбудсмана.

Аналогичный результат, то есть никакой реакции, был и по результатам обращений к уже бывшему генпрокурору Руслану Кравченко и его прокурорам, отправленных омбудсманом еще в июле 2025 года.

Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как о многочисленных случаях нарушений прав военнослужащих в "Скеле" написало издание "Бабель". Статья вышла 23 июня и произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Потом оказалось, что об аналогичных преступлениях Офис военного омбудсмана задолго до публикации информировал ГБР.

Когда скандал прогремел на всю страну, Бюро внесло заявление в ЕРДР и начало расследовать нарушения.

Исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк констатирует, что несмотря на то, что жалобы о беспределе командования в отдельных подразделениях уже были у следователей, расследование началось только после публикации в СМИ:

"У Сухачева (Алексей Сухачов — глава ГБР) могут отчитываться про тысячи дел, и настоящий результат — это остановленное злоупотребление неадекватных командиров в отношении подчиненных военных. Когда ГБР пересылает заявления вместо того, чтобы расследовать изложенные в них факты, оно проваливает свою главную задачу. И за эту неэффективность платят здоровьем и жизнью наши военные и их семьи".

На момент написания материала в ГБР никак не комментировали информацию, обнародованную ЦПК.

Скандал в "Скеле: что известно

Как уже говорилось выше, 23 июня издание "Бабель" опубликовали материал о том, что происходит в полку "Скеля". Журналисты поговорили с более чем 30 свидетелями, рассказавшими об избиениях и издевательствах. Кроме того, расследователи установили имена 26 человек, которые умерли от "небоевых причин", не дойдя до фронта. Среди официально озвученных причин в 18 случаях фигурирует пневмония.

Между тем 25 июня в соцсетях появилась еще одна история, связанная с 425-м полком "Скеля". Как рассказал журналист Азад Сафаров, военные этого подразделения могут быть причастны к предполагаемому обстрелу машины съемочной группы телеканала Sky News. В машину попало 12 пуль, водительница не пострадала, поскольку автомобиль был бронированным. По словам Сафарова, все произошло в марте 2025 года: на портале Sky News есть данные о пребывании в то время в Доброполье, где мог произойти инцидент.

На возможные нарушения отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, пообещав приехать с проверкой в полк "Скеля". Кроме того, военный омбудсмен Ольга Решетилова рассказала о результатах работы своей комиссии, которая работала на полигоне "Скеля" в июне 2025 года.

После резонанса, вызванного материалом, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отстранил от должности командира 425-го отдельного штурмового полка подполковника Юрия Гаркавого.

Что касается реакции ГБР, то 8 июля Сухачев заверил, что следователи в рамках расследования дадут надлежащую правовую оценку действиям всех руководителей 425-го отдельного штурмового полка "Скеля". Буквально через пару дней ГБР уже отчиталось про задержание бойца по подозрению в избиении капеллана и офицера.

28 июля Бюро сообщило о задержании двух военнослужащих медроты.

В конце июля стало известно, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый временно приостановил пополнение штурмовых полков новыми военнослужащими. В то же время журналистка ТСН Юлия Кириенко уточнила, что полного прекращения не было — в ВСУ пересматривали систему распределения личного состава.

В 425-м полку "Скеля" позже подтвердили приостановку набора. Там пояснили, что проводят аудит, чтобы более эффективно распределять военнослужащих между подразделениями.

В августе из "Скелі" начали массово переводить военных.

Напомним, "Скеля" переходит под оперативное руководство "Азова".