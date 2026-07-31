Приостановка набора в штурмовые полки: в "Скале" подтвердили эту информацию и назвали причину

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" подтвердил информацию о временной приостановке пополнения личного состава, которая накануне появилась в СМИ. В частности, там заявили, что решение является частью проверки Генерального штаба и не связано с деятельностью самого полка.

Как рассказал начальник отдела по связям с общественностью 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Алексей Братущак в комментарии "Суспильному", Генеральный штаб в настоящее время проводит комплексный анализ системы комплектования воинских частей. Цель проверки — оценить, насколько сбалансированно сегодня распределяется личный состав между подразделениями и соответствует ли действующая система потребностям войск. Именно поэтому поступление нового личного состава в штурмовые полки на данный момент приостановлено.

В "Скале" отметили, что воспринимают такое решение как рабочий процесс и не видят в нём никаких рисков для выполнения боевых задач. Наоборот, в полку считают, что аудит комплектования позволит сделать систему более эффективной и обеспечить более справедливое распределение военнослужащих между различными подразделениями.

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Кроме того, собеседник издания пояснил, что военные готовы сотрудничать с Генеральным штабом в ходе проверки и предоставлять всю необходимую информацию. Там убеждены, что любые решения, направленные на совершенствование работы украинской армии, должны приниматься после детального анализа реальной ситуации.

В частности, в "Скале" обратили внимание на результаты работы подразделения. Полк участвует в программе развития дроново-штурмовых подразделений и, по итогам конца июля, вошел в двадцатку самых результативных подразделений Сил обороны по количеству целей, пораженных беспилотными системами.

Кроме того, в полку пояснили, что делают ставку на современные технологии, позволяющие повышать эффективность штурмовых операций. В частности, активное использование беспилотников, разведывательных комплексов и других технических средств помогает выполнять боевые задачи с меньшим привлечением личного состава, а значит — снижать риски для военных.

В дальнейшем в "Скале" планируют расширять возможности глубокой разведки и наращивать потенциал нанесения ударов по российским войскам и логистике в тылу.

Напомним, как писала "Украинская правда", с 26 июля штурмовые полки временно перестали принимать новобранцев из батальонов резерва и территориальных центров комплектования. По данным издания, также приостановили перевод военнослужащих из других подразделений, однако впоследствии в одном из штурмовых полков заявили, что речь идет не о полном прекращении пополнения, а о пересмотре системы распределения личного состава.

Ранее Фокус сообщал , что, по словам командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко, мобилизованных в первую очередь направляют в десантно-штурмовые войска, морскую пехоту и штурмовые полки. В то же время механизированные, более статичные подразделения и Нацгвардия получают пополнение уже во вторую очередь.