Призупинення поповнення штурмових полків: у "Скелі" підтвердили інформацію та назвали причину

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" підтвердив інформацію про тимчасове призупинення поповнення особового складу, яка напередодні з'явилася у ЗМІ. Зокрема, там заявили, що рішення є частиною перевірки Генерального штабу, і не пов'язане з діяльністю самого полку.

Як розповів начальник відділення комунікацій 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Олексій Братущак у коментарі "Суспільному", Генеральний штаб наразі проводить комплексний аналіз системи комплектування військових частин. Мета перевірки — оцінити, наскільки збалансовано сьогодні розподіляється особовий склад між підрозділами та чи відповідає чинна система потребам війська. Саме тому надходження нового особового складу до штурмових полків наразі поставили на паузу.

У "Скелі" зазначили, що сприймають таке рішення як робочий процес і не бачать у ньому жодних ризиків для виконання бойових завдань. Навпаки, у полку вважають, що аудит комплектування дозволить зробити систему більш ефективною та забезпечити справедливіший розподіл військовослужбовців між різними підрозділами.

Відео дня

Також співрозмовник видання пояснив, що військові готові співпрацювати з Генеральним штабом під час перевірки та надавати всю необхідну інформацію. Там переконані, що будь-які рішення, спрямовані на вдосконалення роботи українського війська, мають ухвалюватися після детального аналізу реальної ситуації.

Серед іншого, у "Скелі" звернули увагу на результати роботи підрозділу. Полк бере участь у програмі розвитку дроново-штурмових підрозділів і, за підсумками кінця липня, увійшов до двадцятки найрезультативніших підрозділів Сил оборони за кількістю цілей, уражених безпілотними системами.

Крім того, у полку пояснили, що роблять ставку на сучасні технології, які дозволяють підвищувати ефективність штурмових операцій. Зокрема, активне використання безпілотників, розвідувальних комплексів та інших технічних засобів допомагає виконувати бойові завдання з меншим залученням особового складу, а отже — зменшувати ризики для військових.

Надалі у "Скелі" планують розширювати можливості глибинної розвідки та нарощувати спроможності із завдання ударів по російських військах і логістиці в тилу.

Нагадаємо, як писала "Українська правда", з 26 липня штурмові полки тимчасово перестали отримувати новобранців із батальйонів резерву та територіальних центрів комплектування. За даними видання, також призупинили переведення військовослужбовців з інших підрозділів, однак згодом у одному зі штурмових полків заявили, що йдеться не про повне припинення поповнення, а про перегляд системи розподілу особового складу.

Раніше Фокус писав, що, за словами командувача Національної гвардії України Олександра Півненка, мобілізованих насамперед направляють до десантно-штурмових військ, морської піхоти та штурмових полків. Водночас механізовані, більш статичні підрозділи та Нацгвардія отримують поповнення вже у другу чергу.