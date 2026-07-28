Издевательства в полку "Скеля": ГБР сообщило о задержании двух военнослужащих медроты (видео)

О предъявлении подозрения сообщили двум военнослужащим медицинской роты полка "Скеля", которые, по данным следствия, избили и незаконно удерживали двух сослуживцев в Кировоградской области.

В ГБР сообщили, что решительно реагируют на факты жестокого обращения с военнослужащими и привлекают виновных к ответственности. Также были раскрыты подробности дела.

ГБР сообщило о предъявлении подозрения двум военнослужащим полка "Скеля"

Установлено, что в мае 2026 года двух военнослужащих выписали из больницы за нарушение установленного режима и отправили в медицинскую часть подразделения. После этого подозреваемые решили самостоятельно "наказать" их за нарушение дисциплины.

Они избили пострадавших, а затем заперли их в хозяйственной постройке, где продолжили издевательства. Один из военнослужащих потерял сознание и был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, переломом носовой кости и другими телесными повреждениями.

Відео дня

Другого пострадавшего незаконно удерживали еще почти сутки. Впоследствии его также доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами.

Оба фигуранта в настоящее время задержаны. Им сообщено о подозрении в пытках и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопровождавшихся избиением и издевательствами над несколькими лицами. Санкции по данным статьям предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. В рамках данного дела следователи ГБР также проверяют отдельные сообщения о возможных фактах ненадлежащего обращения с военнослужащими в местах дислокации и обучения полка "Скала".

Напомним, ранее стало известно, что боец "Скелі" мог убить мобилизованного, который пытался сбежать из ЦНАПа.

До этого издание "Бабель" сообщало, что журналисты выявили еще семь случаев смерти мобилизованных во время прохождения базовой общевойсковой подготовки в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля". Таким образом, общее количество зафиксированных редакцией смертей возросло до 31.