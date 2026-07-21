"Выпустил четыре пули": боец "Скалы" мог убить мобилизованного, который пытался сбежать из ЦНАПа, — СМИ

Мобилизованный 30-летний Александр Завалов погиб после того, как военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка "Скала" открыл по нему огонь во время попытки побега с территории ЦНАП, куда его привезли для оформления документов. Журналисты "Следства.Инфо" выяснили обстоятельства трагедии и пообщались с семьей погибшего.

Как пишет издание "Следствие.Инфо", Александра Завалова был мобилизован в начале 2026 года сразу после выхода из реабилитационного центра. Из-за отсутствия документов его направили в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", где он проходил базовую военную подготовку. По словам матери, в течение последней недели жизни сын звонил ей лишь несколько раз с разных номеров и говорил, что находится в тяжелом психологическом состоянии.

По информации журналистов, 20 мая группу из десяти военнослужащих, среди которых был и Завалов, доставили в ЦНАП в поселке Александровка Кировоградской области для оформления дубликата паспорта. Вместе с мобилизованными находились вооруженные охранники и командиры.

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Командир группы рассказал семье погибшего, что, ожидая своей очереди, Завалов вышел в уличный туалет, выбрался через окно и попытался сбежать. По его словам, уже через несколько секунд раздался выстрел. Когда он выбежал на улицу, мобилизованный лежал на земле в тяжелом состоянии.

Впоследствии следствие установило, что 27-летний военнослужащий полка "Скала" Максим Черевань выпустил в направлении Завалова четыре пули из штурмовой винтовки CZ Bren 2. Одна из них попала в тазовую артерию. Из-за сильного кровотечения мужчина скончался за считанные минуты ещё до прибытия медиков.

В день трагедии Череваня задержали, а суд поместил его под стражу по подозрению в умышленном убийстве. При этом журналисты обратили внимание на то, что сначала полиция сообщала о якобы имевшем место конфликте между двумя военнослужащими, однако впоследствии обстоятельства дела оказались иными.

В ходе судебного заседания адвокат подозреваемого подчеркнул, что остаются невыясненными ключевые вопросы: кто именно направил военнослужащего в ЦНАП с оружием, почему ему разрешили сопровождать мобилизованных с боевой винтовкой и какие приказы он получил от командования. По данным "Следствия.Инфо", эти обстоятельства суд при избрании меры пресечения не исследовал.

Справка о смерти, предоставленная Ладой Заваловой Фото: Слідство. Інфо

Мать погибшего рассказала, что о смерти сына представители ТЦК сообщили лишь через пять дней после трагедии. По её словам, сначала ей сказали, что мужчина умер от кровотечения, а уже потом уточнили, что причиной стало огнестрельное ранение.

Женщина не скрывает, что даже если её сын действительно пытался сбежать, она не понимает, почему против него применили смертоносное оружие.

"Ну ладно, допустим, он убегал. Хотя это слова командира, я даже не знаю, правда ли это. Но если он убегал, то судите его, зачем вы его застрелили?" — сказала Лада Завалова.

В рамках масштабного расследования журналисты также привели показания других военнослужащих, которые заявляют о жестоком обращении в полку "Скала". В частности, Аркадий Кукшин утверждает, что во время побега с учебного полигона по нему открыли огонь, он получил пулевое ранение в ногу, после чего скрывался и в конечном итоге незаконно выехал из Украины.

Еще один военный, которого журналисты из соображений безопасности назвали Юрием, рассказал о избиении со стороны одного из командиров полигона и заявил, что после обращений в полицию и ГБР расследование фактически не продвинулось. По его словам, он до сих пор опасается преследования.

В "Следствии.Инфо" отметили, что ещё 7 июля направили запрос командованию 425-го отдельного штурмового полка "Скала" с просьбой прокомментировать смерть Александра Завалова, истории других военнослужащих и задержание Максима Череваня. На момент публикации расследования редакция не получила ответа.

До этого издание "Бабель" сообщало, что журналисты выявили ещё семь случаев смерти мобилизованных во время прохождения базовой общевойсковой подготовки в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Таким образом, общее количество зафиксированных редакцией смертей возросло до 31.

Впоследствии в полку "Скала" пояснили, что, по их данным, трое военнослужащих скончались в больнице, ещё трое — от естественных причин, а седьмой, как утверждают в подразделении, покончил жизнь самоубийством.