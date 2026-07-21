"Випустив чотири кулі": боєць "Скелі" міг убити мобілізованого, який намагався втекти з ЦНАПу, — ЗМІ

Мобілізований 30-річний Олександр Завалов загинув після того, як військовослужбовець 425-го окремого штурмового полку "Скеля" відкрив по ньому вогонь під час спроби втечі з території ЦНАПу, куди його привезли для оформлення документів. Журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували обставини трагедії та поспілкувалися з родиною загиблого.

Як пише видання "Слідство.Інфо", Олександра Завалова мобілізували на початку 2026 року одразу після виходу з реабілітаційного центру. Через відсутність документів його направили до 425-го окремого штурмового полку "Скеля", де він проходив базову військову підготовку. За словами матері, протягом останнього тижня життя син телефонував їй лише кілька разів із різних номерів та говорив, що перебуває у важкому психологічному стані.

За інформацією журналістів, 20 травня групу з десяти військовослужбовців, серед яких був і Завалов, привезли до ЦНАПу в селищі Олександрівка на Кіровоградщині для оформлення дубліката паспорта. Разом із мобілізованими перебували озброєні охоронці та командири.

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Командир групи розповів родині загиблого, що під час очікування своєї черги Завалов вийшов до вуличного туалету, виліз через вікно та спробував утекти. За його словами, вже за кілька секунд пролунав постріл. Коли він вибіг на вулицю, мобілізований лежав на землі у важкому стані.

Згодом слідство встановило, що 27-річний військовослужбовець полку "Скеля" Максим Черевань випустив у напрямку Завалова чотири кулі зі штурмової гвинтівки CZ Bren 2. Одна з них влучила в тазову артерію. Через сильну кровотечу чоловік помер за лічені хвилини ще до прибуття медиків.

У день трагедії Череваня затримали, а суд відправив його під варту за підозрою в умисному вбивстві. При цьому журналісти звернули увагу, що спочатку поліція повідомляла про нібито конфлікт між двома військовими, однак згодом обставини справи виявилися іншими.

Під час судового засідання адвокат підозрюваного наголосив, що залишаються нез'ясованими ключові питання: хто саме направив військовослужбовця до ЦНАПу зі зброєю, чому йому дозволили супроводжувати мобілізованих із бойовою гвинтівкою та які накази він отримав від командування. За даними "Слідства.Інфо", ці обставини суд під час обрання запобіжного заходу не досліджував.

Довідка про смерть, надана Ладою Заваловою Фото: Слідство. Інфо

Мати загиблого розповіла, що про смерть сина представники ТЦК повідомили лише через п'ять днів після трагедії. За її словами, спочатку їй сказали, що чоловік помер від кровотечі, а вже потім уточнили, що причиною стало вогнепальне поранення.

Жінка не приховує, що навіть якщо її син справді намагався втекти, вона не розуміє, чому до нього застосували смертельну зброю.

"Ну добре, припустимо, він тікав. Хоча це зі слів командира, я навіть не знаю, чи це правда. Але якщо тікав, то судіть його, нащо ви його застрелили?" — сказала Лада Завалова.

У великому розслідуванні журналісти також навели свідчення інших військовослужбовців, які заявляють про жорстоке поводження у полку "Скеля". Зокрема, Аркадій Кукшин стверджує, що під час втечі з навчального полігону по ньому відкрили вогонь, він отримав кульове поранення ноги, після чого переховувався та зрештою незаконно виїхав з України.

Ще один військовий, якого журналісти назвали Юрієм з міркувань безпеки, розповів про побиття з боку одного з командирів полігону та заявив, що після звернень до поліції й ДБР розслідування фактично не просунулося. За його словами, він досі побоюється переслідування.

У "Слідстві.Інфо" зазначили, що ще 7 липня направили запит командуванню 425-го окремого штурмового полку "Скеля" з проханням прокоментувати смерть Олександра Завалова, історії інших військових та затримання Максима Череваня. На момент виходу розслідування відповіді редакція не отримала.

До цього видання "Бабель" повідомляло, що журналісти виявили ще сім випадків смерті мобілізованих під час проходження базової загальновійськової підготовки у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Таким чином загальна кількість зафіксованих редакцією смертей зросла до 31.

Згодом у полку "Скеля" пояснили, що за їхніми даними, троє військовослужбовців померли в лікарні, ще троє — природною смертю, а сьомий, як стверджують у підрозділі, вчинив самогубство.