Скандал із полком "Скеля": в підрозділі відреагували на інформацію про ще сімох загиблих

Після інформації про нових загиблих у 425 окремому штурмовому полку "Скеля" заявили, що нині готують зміни щодо мобілізованих. А також прагнуть "звести до нуля" небойові втрати.

"425 Окремий штурмовий полк уважно ознайомився з інформацією у медіа про факти небойових втрат сімох військовослужбовців. Перш за все, ми приносимо щирі співчуття родинам загиблих", — сказано у заяві полку, яка з'явилась після матеріалу видання "Бабель", яке опублікувало інформацію про військовослужбовців полку, які загинули не під час бойових завдань, пробувши в підрозділі менш ніж місяць.

У полку закликали медіа і громадськість розглядати кожен випадок окремо — "на основі неспростовних фактів, документів та незаангажованих свідчень".

Заява полку "Скеля" з'явилась після чергового розслідування Фото: Скріншот

"За нашими даними, троє військовослужбовців померли в лікарні, троє військовослужбовців — природною смертю. Сьомий воїн, на жаль, закінчив життя самогубством", — сказано у заяві. Також у полку заявили про "незмінну" позицію "Скелі".

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У полку також повідомили, що паралельно з офіційним розслідуванням, "Скеля" "продовжує докладати реальних зусиль, щоби звести будь-які небойові втрати до нуля. Для цього командування полку розглядає комплексний варіант зміни підходу щодо роботи з мобілізованими та комунікації з їхніми рідними".

Також 425 ОШП спростовує будь-який зв'язок між виходом журналістських матеріалів у одному з видань та обшуки у компанії, якою володіє акціонер цього медіа: йдеться по обшуки у власника компанії-виробника дронів VYRIY INDUSTRIES та акціонера видання "Бабель" Олексія Бабенка.

"Ми вважаємо некоректними будь-які припущення стосовно нашої афільйованості до тиску на українське незалежне ЗМІ. Наш підрозділ виконує лише одне завдання — систематично, професійно та результативно утилізує р***ню щонайменше на 13 напрямках", — резюмували у полку.

Нагадаємо, 23 червня видання "Бабель" опублікувало розслідування щодо ситуації в 425 штурмовому полку "Скеля". Журналісти поговорили з понад 30 свідками, які розповіли про побиття та знущання.

Генеральний штаб Збройних сил України відсторонив з посади командира 425 окремого штурмового полку, підполковника Юрія Гаркавого. При цьому полк не розформують, оскільки він якісно виконує бойові задачі.