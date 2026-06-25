Командира 425 полку "Скеля" відсторонили з посади, — ЗМІ

Генеральний штаб Збройних сил України відсторонив з посади командира 425 окремого штурмового полку, підполковника Юрія Гаркавого, повідомили медіа. При цьому полк не розформують, оскільки він якісно виконує бойові задачі.

У 425 полку працює комплексна комісія від кількох відомств, які встановлюють деталі можливих порушень, написало видання "Бабель" з посиланням на власні джерела у Генштабі. Очолює комісію невказаний заступник начальник штабу. Головне завдання комісії — підтвердити чи спростувати факти, виявлені під час розслідування ЗМІ. Також уточнюється: якщо підозри підтвердять, то командування прийме відповідні управлінські кадрові рішення.

У Генштабі наголосили, що рішення прийматимуть на основі "перевірених фактів, документів, результатів офіційних розслідувань, судових рішень". І також запевнили, що усі підрозділи та командири всебічно допомагають комплексній комісії з'ясувати усі обставини.

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"425-й окремий штурмовий полк залишається ефективною складовою СОУ і продовжує виконувати бойові завдання на найскладніших напрямках фронту", — навело медіа слова Генштабу.

Юрій Гаркавий — 36-річний підполковник ЗСУ з позивним "Скала", який з вересня 2024 року командував 425 полком "Скеля", а перед цим брав участь у відбитті гібридної агресії РФ з 2014 року. Під час повномасштабного вторгнення перебував у Оперативному командуванні "Схід", був помічником командувача. Нагороди — звання Героя України та орден "Золота Зірка", орден Данила Галицького, орден Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів. Останній допис про Гаркавого на сторінці Facebook підрозділу — нагородження бійців, яке відбулось 5 червня 2026 року.

На сторінці Facebook 425 полку поки немає коментарів щодо відсторонення Юрія Гаркавого. Останні дописи у мережі — серія відео з бойовими буднями.

Скандал зі "Скелею" — деталі

23 червня "Бабель" опублікував розслідування щодо можливих порушень у навчальних центрах 425 полку "Скеля". Розслідувачі встановили імена 26 осіб, які померли від "небойових причин" не дійшовши до фронту. Серед офіційно озвучених причин у 18 випадках фігурує пневмонія.

Тим часом 25 червня у соцмережах з'явилась ще одна історія, пов'язана з 425 полком "Скеля". Як розповів журналіст Азад Сафаров, військові цього підрозділу можуть бути причетні до ймовірного обстрілу машини знімальної групи телеканалу Sky News. В машину влучило 12 куль, водійка не постраждала, оскільки авто було броньоване. Зі слів Сафарова, подія відбулась у березні 2025 року: на порталі Sky News є дані про перебування у той час на Добропіллі, де міг статись інцидент.

Нагадуємо, на можливі порушення відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець — повідомив, що приїде з перевіркою у полк "Скеля". Крім того, військова омбудсменка Ольга Решетилова розповів про результати роботи своєї комісії, яка працювала на полігону "Скелі" у червні 2025 року.