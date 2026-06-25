Військовий з полку "Скеля" міг обстріляти машину SkyNews: 12 отворів від куль, — соцмережі (фото)

Журналіст британського телеканалу Sky News Азад Сафаров розповів про інцидент зі стріляниною, який нібито стався на контрольно-спостережному пункті 425 полку "Скеля". Зі слів Сафарова, машину обстріляли та примусили поїхати з КСП. Про інцидент доповіли командиру полку та Генеральному штабу ЗСУ, але реакції на інцидент не було. Тим часом на машині залишились сліди від 12 пострілів: на лобовому та боковому склі, на капоті.

Водійку врятувало те, що машина була броньована, написав Сафаров на сторінці Facebook. Журналіст звернув увагу на розслідування щодо 425 полку "Скеля" та розповів про інцидент, який стався у березні 2025 року на Добропільському напрямку. Він пояснив, що Sky News вирішило не оприлюднювати цю історію, але звернулось до командування. З'ясувалось, що не було реакції ні командувача полку, підполковника, ні командування відповідного напрямку, ні Генштабу, ідеться у дописі.

Сафаров описав події річної давнини, які вирішив оприлюднити у червні 2026 року. З його слів, знімальна група на двох машинах приїхала на КСП полку і після цього розділилась. Одну машину залишили — у ній сиділа водійка та пресофіцер (ім'я не вказане). Друга — поїхала далі на зйомку з іншим пресофіцером. Згодом зробили контрольний дзвінок, але відповіді не було. Згодом з'ясувалось, що їй наказали сидіти у машині, а супроводжуючий пресофіцер пішов на КСП. О 23:20 до машини підійшов військовий (звання, ім'я, підрозділ "Скелі" не вказаний), який почав стріляти по машині. Потім підійшов інший військовий, який почав збирати гільзи: пригрозив водійці та наказав, щоб вона "умативала, бо зараз інші машини перестріляють". Жінка завела авто, приїхала в інші бригаду. Її забрали з місця подій, та знімальна група SkyNews поїхала у безпечне місце, підсумував журналіст. У кінці повідомлення він навів загальні враження від контакту з полком: написав, що "це — жах".

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"Я мовчав понад рік, бо думав: може, одиничний випадок. Sky News міг би підняти скандал на міжнародному рівні, але не став цього робити, бо вболівають за нашу країну", — ідеться у дописі Сафарова.

Розслідування про "Скелю" — Азад Сафаров про інцидент зі SkyNews під Добропіллям Фото: Скриншот

У дописі є серія фото з автомобілем знімальної групи SkyNews, з якою стався інцидент. На одному з кадрів бачимо чотири сліди від кулі на броньованому лобовому склі, ще два — на бампері. На фото з іншого ракурсу — слід від кулі на боковому склі поруч з місцем водія.

Розслідування про "Скелю" — сліди від куль на лобовому склі машини SkyNews під Добропіллям Фото: Facebook

Розслідування про "Скелю" — сліди від куль на боковому склі машини SkyNews під Добропіллям Фото: Facebook

Розслідування про "Скелю" — деталі

На порталі Sky News є інформація про візит знімальної групи на Добропільський напрямок. Як з'ясувалось, представники медіа перебували у населеному пункті 8 березня 2025 року, коли ЗС РФ завдали по місту ракетного удару та убили 11 людей. Про це написала редакторка відділу безпеки та оборони Дебора Гейнс: про візит у полк "Скеля" не згадується.

Розслідування про "Скелю" — дані про візит SkyNews під Добропілля Фото: Скриншот

Пресслужба полку "Скеля" поки не коментувала нові обвинувачення.

Зазначимо, 23 червня видання "Бабель" опублікувало розслідування про 26 випадків "небойових смертей" у полку "Скеля", про розподільчі центри з неналежними умовами та про насильство у деяких навчальних центрах. У відповідь підрозділ написав, що не потрібно узагальнювати й що полк готовий до всебічного розслідування усіх інцидентів.

Нагадуємо, омбудсмен Дмитро Лубінецт відреагував на скандал зі "Скелею" та розповів, як проведе перевірку підрозділу. Також з'явився коментар військової обмудсменки Ольги Решетилової, яка, як з'ясувалось, у червні 2025 року вже привозила комісію на полігон "Скелі".