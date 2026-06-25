Военнослужащий из полка "Скала" мог обстрелять машину SkyNews: 12 пулевых отверстий — соцсети (фото)

Журналист британского телеканала Sky News Азад Сафаров рассказал об инциденте со стрельбой, который якобы произошел на контрольно-наблюдательном пункте 425-го полка "Скала". По словам Сафарова, машину обстреляли и заставили уехать с КНП. Об инциденте доложили командиру полка и Генеральному штабу ВСУ, но реакции на инцидент не последовало. Между тем на машине остались следы от 12 выстрелов: на лобовом и боковом стекле, на капоте.

Водительницу спасло то, что машина была бронированной, написал Сафаров на своей странице в Facebook. Журналист обратил внимание на расследование в отношении 425-го полка "Скала" и рассказал об инциденте, произошедшем в марте 2025 года на Добропольском направлении. Он пояснил, что Sky News решило не обнародовать эту историю, но обратилось к командованию. Выяснилось, что не последовало никакой реакции ни со стороны командующего полком, подполковника, ни со стороны командования соответствующего направления, ни со стороны Генштаба, говорится в посте.

Сафаров описал события, произошедшие год назад, о которых он решил рассказать в июне 2026 года. По его словам, съёмочная группа на двух машинах приехала на КНП полка, после чего разделилась. Одну машину оставили — в ней сидели водительница и пресс-офицер (имя не указано). Вторая — поехала дальше на съемку с другим пресс-офицером. Позже сделали контрольный звонок, но ответа не последовало. Позже выяснилось, что ей приказали оставаться в машине, а сопровождавший пресс-офицер пошел на КПП. В 23:20 к машине подошел военный (звание, имя, подразделение "Скалы" не указаны), который начал стрелять по машине. Затем подошел другой военный, который начал собирать гильзы: он пригрозил водительнице и приказал ей "уезжать, иначе сейчас перестреляют другие машины". Женщина завела машину, приехала в другую бригаду. Её забрали с места событий, а съёмочная группа SkyNews уехала в безопасное место, подытожил журналист. В конце сообщения он изложил общие впечатления от контакта с полком: написал, что "это — ужас".

Відео дня

"Я молчал больше года, потому что думал: может, это единичный случай. Sky News мог бы раздуть скандал на международном уровне, но не стал этого делать, потому что болеет за нашу страну", — говорится в посте Сафарова.

Расследование по делу "Скалы" — Азад Сафаров об инциденте со SkyNews под Добропольем Фото: Скриншот

В посте представлена серия фотографий с автомобилем съемочной группы SkyNews, с которым произошел инцидент. На одном из кадров видны четыре следа от пуль на бронированном лобовом стекле, ещё два — на бампере. На фото с другого ракурса — след от пули на боковом стекле рядом с водительским сиденьем.

Расследование по делу о "Скале" — следы от пуль на лобовом стекле автомобиля SkyNews под Добропольем Фото: Facebook

Расследование по делу "Скалы" — следы от пуль на боковом стекле автомобиля SkyNews под Добропольем Фото: Facebook

Расследование по делу "Скалы" — подробности

На портале Sky News есть информация о визите съемочной группы в Добропольский район. Как выяснилось, представители СМИ находились в населенном пункте 8 марта 2025 года, когда ВС РФ нанесли по городу ракетный удар и убили 11 человек. Об этом написала редактор отдела безопасности и обороны Дебора Гейнс: о визите в полк "Скала" не упоминается.

Расследование о "Скале" — данные о визите SkyNews в окрестностях Доброполья Фото: Скриншот

Пресс-служба полка "Скала" пока не прокомментировала новые обвинения.

Отметим, что 23 июня издание "Бабель" опубликовало расследование о 26 случаях "небоевых смертей" в полку "Скала", о распределительных центрах с ненадлежащими условиями и о насилии в некоторых учебных центрах. В ответ подразделение заявило, что не следует обобщать и что полк готов к всестороннему расследованию всех инцидентов.

Напоминаем, что омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал со "Скалой" и рассказал, как проведет проверку подразделения. Также появился комментарий военного омбудсмена Ольги Решетиловой, которая, как выяснилось, в июне 2025 года уже привозила комиссию на полигон "Скала".