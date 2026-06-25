Скандал со "Скалой": Решетилова объяснила, почему не помогла бойцам подразделения

Руководительница Офиса военного омбудсмена Ольга Решетилова ответила на обвинения в том, что в течение длительного времени якобы игнорировала проблемы в 425-м полку "Скала". Чиновница заявила, что действовала в рамках своих полномочий, несмотря на то, что офис не может самостоятельно наказывать нарушителей. Военный омбудсмен объяснила, почему не распространяла информацию о "Скале" и что все же сделала.

Офис военного омбудсмена, созданный полгода назад, до сих пор разрабатывает механизмы реагирования на проблемы в ВСУ и при этом не обязан информировать о проблемах армии в целом и о "Скале" в частности, написала Решетилова на своей странице в Facebook. К тому же, офис не имеет права наказывать нарушителей в воинских подразделениях: например, не может составлять административный протокол. Чтобы решить существующие проблемы, омбудсмен и сотрудники офиса ищут другие способы воздействия на командиров: чиновница пояснила, что начала действовать еще год назад, но виновных не наказали.

В предыдущем посте Решетиловой, появившемся несколькими часами ранее, она описала меры, принятые в рамках своих полномочий. Выяснилось, что о проблемах в "Скале" она узнала в 2025 году и в июне организовала проверку. На полигон 425-го полка прибыли омбудсмен, представитель офиса президента и Военная служба правопорядка. Комиссия опросила военных, выявила 22 человека, готовых дать показания, и идентифицировала группу лиц, подозреваемых в насилии. Визит состоялся ровно год назад, но до сих пор какого-либо решения ВСП нет, а офис военного омбудсмена не имеет права налагать собственные наказания, говорится в сообщении. В то же время был определенный эффект: в подразделении перестали изымать телефоны, выработали порядок реагирования на жалобы и добились отстранения от работы с людьми тех, кто допускал насилие.

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Расследование по делу "Скалы" — комментарий Решетиловой о комиссии в июне 2025 года Фото: Скриншот

Расследование о "Скале" — комментарий Решетиловой о ситуации в подразделении Фото: Скриншот

Решетилова ответила на вопросы украинцев, которые интересовались, почему она якобы не помогла пострадавшим в "Скале". Чиновница написала, что народные депутаты не приняли соответствующие изменения в законодательстве (законопроект №13267), которые дали бы ей право составить хотя бы административный протокол. Согласно документу, в кодексе об административных правонарушениях могла бы появиться статья об ответственности за сопротивление требованиям Военного омбудсмена. Возможное наказание — штраф от 8,5 тыс. до 34 тыс. грн и отстранение от должности. На сегодняшний день даже таких возможностей воздействия на нарушителей нет, подытожила военный омбудсмен.

"То есть народные депутаты выполнили свою работу наполовину. Закон о военном омбудсмене приняли, а полномочий нам не предоставили", — отметила Решетилова.

Расследование о "Скале" — комментарий Решетиловой о полномочиях Фото: Скриншот

Расследование о "Скале" — комментарий Решетиловой об отставке Фото: Скриншот

Расследование о "Скале" — подробности

Отметим, что издание "Бабель" провело расследование в отношении 425-го полка "Скала" и зафиксировало 26 случаев "небоевых смертей" за шесть месяцев. При этом выяснилось, что речь шла о людях, которые не дошли до боевых частей и поля боя, а умерли во время пребывания в учебных центрах. Журналисты собрали показания военных: часть имен известна, часть — анонимны. Среди собранных показаний — данные о распределительных пунктах ("курятниках"), в которых содержали 1000-1200 человек без надлежащих условий. Кроме того, мобилизованные жаловались на насилие в неуказанных учебных центрах, на плохую медицинскую помощь при болезни и на некачественную ВЛК в Кропивницком. Информация, собранная расследователями, частично основывалась на словах мужчины, проходящего заместительную терапию, которому не предоставляли необходимые препараты (Решетилова сказала, что таких людей в полку около 2 тыс.). В статье нет статистических данных об аналогичных случаях в других подразделениях ВСУ, нет никакой информации о том, в каких именно учебных центрах происходили нарушения и кто из командиров к этому причастен. Единственный упомянутый человек — это инструктор "Фин". В полку "Скала" отреагировали на расследование: заявили, что не следует обобщать и что они готовы помочь установить истину.

Напоминаем, что Ольга Решетилова выступила с предложением разделить 13-тысячный полк "Скала" на более мелкие подразделения: почему возникло такое предложение.