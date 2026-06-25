Командира 425-го полка "Скала" отстранили от должности, — СМИ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отстранил от должности командира 425-го отдельного штурмового полка подполковника Юрия Гаркавого, сообщили СМИ. При этом полк не будет расформирован, поскольку он качественно выполняет боевые задачи.

В 425-м полку работает комплексная комиссия из представителей нескольких ведомств, которая выясняет подробности возможных нарушений, сообщило издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники в Генштабе. Возглавляет комиссию неназванный заместитель начальника штаба. Главная задача комиссии — подтвердить или опровергнуть факты, выявленные в ходе расследования СМИ. Также уточняется: если подозрения подтвердятся, то командование примет соответствующие управленческие кадровые решения.

В Генштабе подчеркнули, что решения будут приниматься на основе "проверенных фактов, документов, результатов официальных расследований и судебных решений". Кроме того, они заверили, что все подразделения и командиры всесторонне содействуют комплексной комиссии в выяснении всех обстоятельств.

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"425-й отдельный штурмовой полк остается эффективной составляющей СОУ и продолжает выполнять боевые задачи на самых сложных участках фронта", — привели СМИ слова Генштаба.

Юрий Гаркавый — 36-летний подполковник ВСУ с позывным "Скала", который с сентября 2024 года командовал 425-м полком "Скала", а до этого с 2014 года участвовал в отражении гибридной агрессии РФ. Во время полномасштабного вторжения находился в Оперативном командовании "Восток", был помощником командующего. Награды — звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда", орден Даниила Галицкого, орден Богдана Хмельницкого I–III степеней. Последнее сообщение о Гаркавом на странице подразделения в Facebook — награждение бойцов, которое состоялось 5 июня 2026 года.

На странице 425-го полка в Facebook пока нет комментариев по поводу отстранения Юрия Гаркавого. Последние публикации в сети — серия видеороликов о боевых буднях.

Скандал со "Скалой" — подробности

23 июня "Бабель" опубликовал расследование о возможных нарушениях в учебных центрах 425-го полка "Скала". Расследователи установили имена 26 человек, которые умерли от "небоевых причин", не дойдя до фронта. Среди официально озвученных причин в 18 случаях фигурирует пневмония.

Между тем 25 июня в соцсетях появилась ещё одна история, связанная с 425-м полком "Скала". Как рассказал журналист Азад Сафаров, военные этого подразделения могут быть причастны к предполагаемому обстрелу машины съемочной группы телеканала Sky News. В машину попало 12 пуль, водительница не пострадала, поскольку автомобиль был бронированным. По словам Сафарова, инцидент произошел в марте 2025 года: на портале Sky News есть данные о пребывании в то время в Доброполье, где мог произойти инцидент.

Напоминаем, что на возможные нарушения отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец — он сообщил, что приедет с проверкой в полк "Скала". Кроме того, военный омбудсмен Ольга Решетилова рассказала о результатах работы своей комиссии, которая работала на полигоне "Скала" в июне 2025 года.