До чого тут скандал з полком "Скеля": ДБР проводить обшуки в компанії акціонера видання "Бабель"

Державне бюро розслідувань 7 липня проводить обшуки у власника компанії-виробника дронів VYRIY INDUSTRIES та акціонера видання "Бабель" Олексія Бабенка. За інформацією ЗМІ, його підозрюють у завищенні цін на продукцію компанії та фіктивних договорах.

Про це повідомило видання “Бабель”.

За словами журналістів, обшуки розпочалися близько сьомої ранку не лише у Бабенка, а й у його рідного брата, матері та в офісі компанії. Під час обшуку у підприємця знайшли 3 500 доларів і вилучили всі дані з мобільного телефону. Офіційно підтвердити цю інформацію в ДБР журналістам поки не вдалося.

У VYRIY INDUSTRIES заявили, що напередодні проти компанії та її генерального директора розгорнули скоординовану інформаційну кампанію. За словами представників компанії, на анонімних Telegram-каналах одночасно з'явилися публікації з маніпулятивними та непідтвердженими звинуваченнями.

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Також у компанії підтвердили, що правоохоронці проводять обшуки, і зазначили, що співпрацюють зі слідством та надають усю необхідну інформацію.

У заяві компанії йдеться, що вона не виключає зв'язку між інформаційною кампанією та слідчими діями.

“Такі дії можуть бути вигідними як ворогу, так і недоброчесним учасникам ринку з метою зриву постачання дронів Силам оборони України”, — повідомили у VYRIY INDUSTRIES.

Там також наголосили, що підприємство працює у штатному режимі та виконує всі контрактні зобов'язання.

Раніше “Бабель” повідомляв, що після публікації розслідування про катування у штурмовому полку “Скеля” проти видання та інвестора почалася кампанія дискредитації в анонімних Telegram-каналах і соцмережах.

За словами журналістів, кілька днів тому там уже поширювали неправдиве повідомлення про нібито обшуки у Бабенка з фейковим фото та інформацією про знайдені 5 мільйонів доларів.

Що передувало

23 червня “Бабель” опублікував розслідування про ймовірні порушення у навчальних центрах 425-го полку “Скеля”. Журналісти встановили імена 26 військових, які, за їхніми даними, померли від небойових причин ще до відправлення на фронт. У 18 випадках офіційною причиною смерті називали пневмонію.

25 червня журналіст Азад Сафаров повідомив про ще один інцидент, пов'язаний із 425-м полком “Скеля”. За його словами, військові підрозділу могли бути причетні до ймовірного обстрілу автомобіля знімальної групи Sky News у березні 2025 року. У машину влучили 12 куль, однак водійка не постраждала завдяки броньованому авто. На сайті Sky News є інформація, що в той період знімальна група працювала в районі Добропілля.

Після публікації розслідування про можливі порушення відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він заявив, що особисто проведе перевірку у 425-му полку “Скеля”. Водночас військова омбудсменка Ольга Решетилова оприлюднила результати роботи комісії, яка перевіряла полігон полку у червні 2025 року.