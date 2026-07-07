При чем здесь скандал с полком "Скала": ГБР проводит обыски в компании акционера издания "Бабель"

7 июля Государственное бюро расследований проводит обыски у владельца компании-производителя дронов VYRIY INDUSTRIES и акционера издания "Бабель" Алексея Бабенко. По информации СМИ, его подозревают в завышении цен на продукцию компании и заключении фиктивных договоров.

Об этом сообщило издание "Бабель".

По словам журналистов, обыски начались около семи утра не только у Бабенко, но и у его родного брата, матери, а также в офисе компании. Во время обыска у предпринимателя нашли 3 500 долларов и изъяли все данные с мобильного телефона. Официально подтвердить эту информацию в ГБР журналистам пока не удалось.

В компании VYRIY INDUSTRIES заявили, что накануне против компании и её генерального директора развернули скоординированную информационную кампанию. По словам представителей компании, на анонимных Telegram-каналах одновременно появились публикации с манипулятивными и неподтвержденными обвинениями.

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Кроме того, в компании подтвердили, что правоохранительные органы проводят обыски, и отметили, что сотрудничают со следствием и предоставляют всю необходимую информацию.

В заявлении компании говорится, что она не исключает связи между информационной кампанией и следственными действиями.

"Такие действия могут сыграть на руку как врагу, так и недобросовестным участникам рынка, стремящимся сорвать поставки дронов Силам обороны Украины", — сообщили в VYRIY INDUSTRIES.

Там также подчеркнули, что предприятие работает в штатном режиме и выполняет все контрактные обязательства.

Ранее "Бабель" сообщал, что после публикации расследования о пытках в штурмовом полку "Скала" против издания и инвестора началась кампания дискредитации в анонимных Telegram-каналах и социальных сетях.

По словам журналистов, несколько дней назад там уже распространяли ложное сообщение о якобы проведенных у Бабенко обысках с поддельной фотографией и информацией о найденных 5 миллионах долларов.

Что предшествовало

23 июня "Бабель" опубликовал расследование о возможных нарушениях в учебных центрах 425-го полка "Скала". Журналисты установили имена 26 военнослужащих, которые, по их данным, умерли от небоевых причин ещё до отправки на фронт. В 18 случаях официальной причиной смерти называли пневмонию.

25 июня журналист Азад Сафаров сообщил об ещё одном инциденте, связанном с 425-м полком "Скала". По его словам, военные этого подразделения могли быть причастны к предполагаемому обстрелу автомобиля съемочной группы Sky News в марте 2025 года. В машину попали 12 пуль, однако водительница не пострадала благодаря бронированному автомобилю. На сайте Sky News есть информация, что в тот период съемочная группа работала в районе Доброполья.

После публикации расследования о возможных нарушениях отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он заявил, что лично проведет проверку в 425-м полку "Скала". В то же время военный омбудсмен Ольга Решетилова обнародовала результаты работы комиссии, которая проверяла полигон полка в июне 2025 года.