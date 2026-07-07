Прослужили в полку менше місяця: ЗМІ виявили ще сім смертей мобілізованих у "Скелі"

У штурмовому полку "Скеля" журналісти виявили ще сім випадків смерті мобілізованих під час проходження базової загальновійськової підготовки. Таким чином загальна кількість зафіксованих редакцією "Бабель" смертей зросла до 31.

Як повідомляє видання "Бабель", після виходу попереднього розслідування до журналістів звернулися родичі та близькі інших військовозобов'язаних, які, за їхніми словами, померли під час проходження навчання у 425 окремому штурмовому полку "Скеля".

За інформацією редакції, шість нових випадків сталися у період із кінця 2025 року до весни 2026 року, ще один датується липнем 2025-го. Журналісти зазначають, що більшість померлих перебували у підрозділі менш як місяць. Усі зібрані матеріали та контакти родичів, як стверджує видання, вже передали слідчим Державного бюро розслідувань.

Так, журналістам стало відомо про смерть 43-річного Сергія Богданова. Зокрема, чоловіка мобілізували наприкінці січня 2026 року, а вже 4 лютого він помер у лікарні. Офіційно причиною смерті вказали гостру серцево-судинну недостатність та кардіоміопатію. Водночас мати загиблого заявляє, що бачила на тілі сина численні сліди побиття.

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Також журналісти розповіли про смерть 38-річного Ігоря Чаусова, який проходив базову військову підготовку на базі полку після направлення до 155 окремої механізованої бригади. Він помер на початку березня 2026 року. За висновком медиків, причиною смерті стала інтоксикація невстановленими речовинами. Дружина чоловіка звернула увагу на неприродно синій колір пальців рук і ніг, що було зафіксовано на фото та відео.

Ще один випадок стосується 47-річного Андрія Кукси. За словами його рідних, після мобілізації чоловіка тривалий час офіційно не оформлювали. У грудні 2025 року його знайшли мертвим. Попри офіційний висновок про самогубство, родичі заявляють, що виявили на тілі поранення в ділянці шиї та не погоджуються з такою версією.

Серед нових випадків також фігурує смерть 41-річного Євгена Набракла, якого мобілізували у грудні 2025 року. Через місяць він помер у лікарні від гострого гнійного бактеріального менінгіту. За словами близьких, перед похованням тіло чоловіка було сильно виснаженим.

Журналісти також повідомили про смерть 41-річного Дмитра Цуканова. Він перебував на замісній підтримувальній терапії та помер на початку лютого 2026 року поблизу місця проведення навчань. Офіційною причиною смерті назвали пневмонію, однак батько загиблого стверджує, що на тілі були підозрілі сліди.

До переліку також увійшов 51-річний Володимир Потапенко, який, за словами дружини, помер менш ніж через три тижні після прибуття до полку. Згідно з офіційними документами, причиною смерті стали легенево-серцева недостатність і часткова пневмонія. Родина вважає, що чоловікові не надали необхідної медичної допомоги вчасно.

Ще одним епізодом стала смерть 28-річного Ігоря Татарінцева, мобілізованого в липні 2025 року. Через кілька днів він помер у лікарні. Офіційно повідомлялося про кардіоміопатію, хоча до медичного закладу чоловіка доставили з підозрою на отруєння невідомою речовиною.

Зазначимо, що наприкінці червня "Бабель" оприлюднив розслідування про ситуацію у полку "Скеля", в якому повідомив про десятки смертей мобілізованих під час навчань, а також навів свідчення щодо можливих знущань і неналежних умов утримання військовозобов'язаних.

Після публікації матеріалу Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Крім того, у підрозділі розпочали перевірки за участю представників Офісу омбудсмана та спеціальної комісії Генерального штабу ЗСУ. На час їх проведення командира 425 окремого штурмового полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання службових обов'язків.

Станом на момент публікації нового матеріалу офіційної реакції керівництва полку "Скеля" на оприлюднені журналістами нові факти не було.

Раніше командирка медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова прокоментувала ситуацію у полку "Скеля". Вона заявила, що мобілізовані масово хворіють під час базової підготовки, а причиною смерті у документах нерідко вказують пневмонію.

Також Фокус писав, що військова омбудсманка Ольга Решетилова пропонувала реорганізувати 425-го окремий штурмовий полк "Скеля". За її словами, він розміром із дивізію, але управляється штатом полку, що, за її словами, "нереально" і навіть при бажанні проконтролювати все неможливо.