Що стоїть за смертями у полку "Скеля": медикиня заявила про проблеми мобілізації

Серед причин загибелі військовослужбовців, які померли під час проходження БЗВП в тилу та на полігонах, у довідках про смерть морги можуть вказувати пневмонію. І тут, не виключає бойова медикиня, може виникати питання корупції.

Мобілізовані українці "поголовно" хворіють під час проходження базової загальновійськової підготовки на полігонах. Про це під час розмови з Liga в контексті питання про інциденти у полку "Скеля" наголосила командирка медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова.

За її словами, сьогодні в Україні мобілізують людей з захворюваннями, з якими вони не мають проходити військову службу, але на це "закриваються очі".

Що може стояти за смертями в полку "Скеля" Аліна Михайлова розповідає з 05:40 по 09:00

ВЛК, наголосила вона, працюючи в певному режимі, визначає мобілізованих придатними, навіть по справжньому не перевіряючи їх.

"Пацани із грижами по коліна всі придатні, вони всі відправляються на війну воювати", — описала ситуацію Аліна Михайлова.

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Але наявність такого контингенту лягає тягарем на плечі командира частини та начмеда, яким доводиться перевіряти новобранців на спроможність вести бойові дії.

Підрозділ "Вовки Да Вінчі" не відправляє на передові позиції людей, які не мають можливості воювати, але в інших військових частинах така практика може бути, припускає Аліна Михайлова, посилаючись на розслідування подібних фактів.

Натомість "Вовки Да Вінчі" відправляють людей на лікування, яке ті проходять за рахунок держави. Скажімо, одному з мобілізованих бійців підрозділу, який не міг ходити, провели операцію по заміні суглобів, яка коштує в районі 200 000 грн. Після безкоштовного хірургічного втручання чоловік списався по інвалідності, розповіла Аліна Михайлова.

Вона наголосила, що через "плани мобілізації", які доводиться виконувати ВЛК, ТЦК "гребуть усіх підряд", оскільки ці структури також отримують покарання "згори". Таким чином, надаючи неякісне поповнення, військкомати та лікарські комісії створюють проблеми бойовим підрозділам.

Нагадаємо, розслідувачі виявили 26 "небойових смертей" у полку "Скеля" й у більшості підозрілих випадків причиною летального випадку вказана "пневмонія".

25 червня стало відомо, що командира 425 полку "Скеля" Юрія Гаркавого відсторонили з посади.

Підстав же для звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського через ситуацію у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" наразі немає.