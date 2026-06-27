"Підстав немає": в Раді відповіли, чи звільнять Сирського після скандалу з полком "Скеля"

Підстав для звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського через ситуацію у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" наразі немає.

Сирський ефективно виконує свої функції, заявив в етері "Радіо свобода" член фракції "Слуга Народу", який входить до комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, Федір Веніславський.

"На сьогоднішній день він дуже ефективно виконує свої функції і завдання зі звільнення нашої території і з відсічі ворогу. Я вважаю, що підстав для звільнення головнокомандувача точно немає", — сказав Веніславський.

Він підкреслив, що потрібно встановити усіх причетних до кримінальних правопорушень і ухвалити відповідні рішення.

"Командира батальйону скеля відсторонили від виконання обов'язків. Органи досудового розслідування мають встановити усіх причетних, хто здійснював кримінальні правопорушення, хто сприяв здійсненню кримінальних правопорушень, і ухвалити відповідні рішення", — наголосив Веніславський.

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Коментар Веніславського для "Радіо свобода"

Нагадаємо, розслідувачі виявили 26 "небойових смертей" у полку "Скеля".

25 червня стало відомо, що командира 425 полку "Скеля" Юрія Гаркавого відсторонили з посади.