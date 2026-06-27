"Оснований нет": в Раде ответили, уволят ли Сырского после скандала с полком "Скала"

Оснований для увольнения главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского в связи с ситуацией в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" пока нет.

Сирский эффективно выполняет свои обязанности, заявил в эфире "Радио Свобода" член фракции "Слуга народа", входящий в состав комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, Федор Вениславский.

"На сегодняшний день он очень эффективно выполняет свои функции и задачи по освобождению нашей территории и отражению атак противника. Я считаю, что оснований для отставки главнокомандующего точно нет", — сказал Вениславский.

Он подчеркнул, что необходимо установить всех причастных к уголовным правонарушениям и принять соответствующие решения.

"Командира батальона Скеля отстранили от исполнения обязанностей. Органы досудебного расследования должны установить всех причастных, кто совершал уголовные правонарушения, кто способствовал совершению уголовных правонарушений, и принять соответствующие решения", — подчеркнул Вениславский.

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Комментарий Вениславского для "Радио Свобода"

Напомним, следователи выявили 26 "небоевых смертей" в полку "Скала".

25 июня стало известно, что командир 425-го полка "Скала" Юрий Гаркавый был отстранен от должности.