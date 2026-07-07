Прослужили в полку менее месяца: СМИ выявили еще семь случаев гибели мобилизованных в "Скелі"

В штурмовом полку "Скеля" журналисты выявили ещё семь случаев смерти мобилизованных во время прохождения базовой общевойсковой подготовки. Таким образом, общее количество смертей, зафиксированных редакцией "Бабель", возросло до 31.

Как сообщает издание "Бабель", после публикации предыдущего расследования к журналистам обратились родственники и близкие других военнообязанных, которые, по их словам, погибли во время прохождения обучения в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля".

По информации редакции, шесть новых случаев произошли в период с конца 2025 года до весны 2026 года, еще один датируется июлем 2025 года. Журналисты отмечают, что большинство умерших пробыли в подразделении менее месяца. Все собранные материалы и контакты родственников, как утверждает издание, уже переданы следователям Государственного бюро расследований.

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Так, журналистам стало известно о смерти 43-летнего Сергея Богданова. В частности, мужчину мобилизовали в конце января 2026 года, а уже 4 февраля он скончался в больнице. Официально в качестве причины смерти указали острую сердечно-сосудистую недостаточность и кардиомиопатию. В то же время мать погибшего заявляет, что видела на теле сына многочисленные следы избиения.

Кроме того, журналисты рассказали о смерти 38-летнего Игоря Чаусова, который проходил базовую военную подготовку на базе полка после направления в 155-ю отдельную механизированную бригаду. Он скончался в начале марта 2026 года. По заключению медиков, причиной смерти стала интоксикация неустановленными веществами. Жена мужчины обратила внимание на неестественно синий цвет пальцев рук и ног, что было зафиксировано на фото и видео.

Еще один случай касается 47-летнего Андрея Куксы. По словам его родных, после мобилизации мужчину долгое время официально не оформляли. В декабре 2025 года его нашли мертвым. Несмотря на официальное заключение о самоубийстве, родственники заявляют, что обнаружили на теле ранения в области шеи, и не согласны с такой версией.

Среди новых случаев также фигурирует смерть 41-летнего Евгения Набракла, которого мобилизовали в декабре 2025 года. Через месяц он скончался в больнице от острого гнойного бактериального менингита. По словам близких, перед похоронами тело мужчины было сильно истощенным.

Журналисты также сообщили о смерти 41-летнего Дмитрия Цуканова. Он находился на заместительной поддерживающей терапии и скончался в начале февраля 2026 года недалеко от места проведения учений. Официальной причиной смерти назвали пневмонию, однако отец погибшего утверждает, что на теле были подозрительные следы.

В список также вошел 51-летний Владимир Потапенко, который, по словам жены, скончался менее чем через три недели после прибытия в полк. Согласно официальным документам, причиной смерти стали легочно-сердечная недостаточность и частичная пневмония. Семья считает, что мужу не оказали необходимую медицинскую помощь вовремя.

Еще одним эпизодом стала смерть 28-летнего Игоря Татаринцева, мобилизованного в июле 2025 года. Через несколько дней он скончался в больнице. Официально сообщалось о кардиомиопатии, хотя в медицинское учреждение мужчину доставили с подозрением на отравление неизвестным веществом.

Отметим, что в конце июня "Бабель" опубликовал расследование о ситуации в полку "Скеля", в котором сообщил о десятках смертей мобилизованных во время учений, а также привел свидетельства о возможных издевательствах и ненадлежащих условиях содержания военнообязанных.

После публикации материала Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело. Кроме того, в подразделении начались проверки с участием представителей Офиса омбудсмена и специальной комиссии Генерального штаба ВСУ. На время их проведения командир 425-го отдельного штурмового полка Юрий Гаркавый был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

На момент публикации нового материала официальной реакции руководства полка "Скеля" на обнародованные журналистами новые факты не последовало.

Ранее командир медицинской службы "Ульф" батальона "Вовки Да Вінчі" Алина Михайлова прокомментировала ситуацию в полку "Скеля". Она заявила, что мобилизованные массово заболевают во время базовой подготовки, а причиной смерти в документах нередко указывают пневмонию.

Также Фокус писал, что военный омбудсмен Ольга Решетилова предлагала реорганизовать 425-й отдельный штурмовой полк "Скеля". По ее словам, он по численности сравним с дивизией, но управляется штабом полка, что, по ее словам, "нереально", и даже при желании проконтролировать все невозможно.