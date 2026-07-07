Скандал с полком "Скеля": в подразделении отреагировали на информацию о еще семи погибших

После появления информации о новых погибших в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" заявили, что в настоящее время готовят изменения, касающиеся мобилизованных. А также стремятся "свести к нулю" небоевые потери.

"425-й отдельный штурмовой полк внимательно ознакомился с информацией в СМИ о фактах небоевых потерь семи военнослужащих. Прежде всего, мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших", — говорится в заявлении полка, которое появилось после публикации материала издания "Бабель", в котором была опубликована информация о военнослужащих полка, погибших не во время боевых заданий, пробыв в подразделении менее месяца.

В полку призвали СМИ и общественность рассматривать каждый случай отдельно — "на основе неопровержимых фактов, документов и беспристрастных свидетельств".

Заявление полка "Скеля" появилось после очередного расследования Фото: Скриншот

"По нашим данным, трое военнослужащих скончались в больнице, трое — от естественных причин. Седьмой военнослужащий, к сожалению, покончил с собой", — говорится в заявлении. Также в полку заявили о "неизменной" позиции "Скелі".

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В полку также сообщили, что параллельно с официальным расследованием "Скеля" "продолжает прилагать реальные усилия, чтобы свести любые небоевые потери к нулю. Для этого командование полка рассматривает комплексный вариант изменения подхода к работе с мобилизованными и коммуникации с их родными".

Кроме того, 425 ОШП опровергает любую связь между публикацией журналистских материалов в одном из изданий и обысками в компании, принадлежащей акционеру этого СМИ: речь идет об обысках у владельца компании-производителя дронов VYRIY INDUSTRIES и акционера издания "Бабель" Алексея Бабенко.

"Мы считаем некорректными любые предположения о нашей причастности к давлению на украинские независимые СМИ. Наше подразделение выполняет только одну задачу — систематически, профессионально и результативно утилизирует р***ню как минимум по 13 направлениям", — резюмировали в полку.

Напомним, 23 июня издание "Бабель" опубликовало расследование о ситуации в 425-м штурмовом полку "Скеля". Журналисты поговорили с более чем 30 свидетелями, которые рассказали о избиениях и издевательствах.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отстранил от должности командира 425-го отдельного штурмового полка подполковника Юрия Гаркавого. При этом полк не будет расформирован, поскольку он качественно выполняет боевые задачи.