Знущання у полку "Скеля": ДБР повідомило про затримання двох військових медичної роти (відео)

Про підозру повідомили двом військовослужбовцям медичної роти полку "Скеля", які, за даними слідства, побили та незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині.

У ДБР повідомили, що принципово реагують на факти жорстокого поводження з військовослужбовцями та притягують винних до відповідальності. І розповіли подробиці справи.

ДБР повідомило про підозру двом військовослужбовцям полку "Скеля"

Встановлено, що у травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого режиму та відправили до медичної частини підрозділу. Після цього підозрювані вирішили самостійно їх "покарати" за порушення дисципліни.

Вони побили потерпілих, а потім зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання. Один із військовослужбовців втратив свідомість і його госпіталізували із черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями.

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Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.

Обох фігурантів нині затримано. Їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування ще триває. У межах провадження слідчі ДБР також перевіряють окремі повідомлення про можливі факти неналежного поводження з військовослужбовцями у місцях розподілу та навчання полку "Скеля".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що боєць "Скелі" міг убити мобілізованого, який намагався втекти з ЦНАПу.

До цього видання "Бабель" повідомляло, що журналісти виявили ще сім випадків смерті мобілізованих під час проходження базової загальновійськової підготовки у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Таким чином загальна кількість зафіксованих редакцією смертей зросла до 31.