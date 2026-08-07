Уже передано около 2000 штурмовиков: из "Скелі" начали массово переводить военных, — СМИ

Из 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" начали переводить военнослужащих в другие подразделения Сухопутных войск. По данным источников, речь идет уже о примерно 2000 штурмовиках, однако официальных решений о расформировании полка пока не обнародовано.

Как сообщила журналистка ТСН Юлия Кириенко на своей странице в Telegram, из 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" начали переводить военнослужащих в другие подразделения. По её информации, это подтверждают несколько независимых источников.

По словам журналистки, на данный момент из полка уже передали около 2000 штурмовиков. Перевод осуществляется по прямым распоряжениям командования, а военных направляют для пополнения различных бригад и полков Сухопутных войск, прежде всего тех, которые испытывают наибольшую потребность в личном составе.

В то же время подразделения 425-го полка продолжают выполнять боевые задачи на различных направлениях фронта. Несмотря на перевод части личного состава, подразделение по-прежнему участвует в выполнении поставленных задач.

Відео дня

Публикация Юлии Кириенко в Telegram Фото: Скриншот

Свидетельствуют ли такие кадровые изменения о возможном расформировании полка, пока точно неизвестно. Как отмечает Юлия Кириенко, отдельной директивы Главнокомандующего Вооруженных сил Украины о расформировании "Скелі" пока не поступало.

По информации трёх различных источников журналистки, 425-й отдельный штурмовой полк не входит в состав Сил быстрого реагирования. Не исключено, что в будущем его могут присоединить к одному из корпусов, однако пока это лишь предположение.

Также сообщается, что в полку продолжаются проверки, проводимые специальными комиссиями. Их результаты пока не обнародованы.

Информацию о переводе военнослужащих также подтвердили собеседники издания "Украинская правда" в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" и в Силах обороны Украины. По их словам, распоряжение о переводе части личного состава в другие подразделения поступило около недели назад, а военных распределяют примерно между десятью подразделениями.

В то же время источники издания отметили, что информация, озвученная журналисткой ТСН Юлией Кириенко, о переброске около 2000 штурмовиков пока не подтверждается. По данным УП, речь идет о меньшем количестве военных, хотя часть бойцов осталась недовольна таким решением.

Кроме того, собеседники издания утверждают, что в настоящее время продолжается реорганизация 425-го полка, поскольку его численность, по их мнению, была слишком большой. По их словам, часть военнослужащих переводится для усиления подразделений, которые больше всего нуждаются в личном составе на самых сложных участках фронта.

Обновлено: Около 21:10 "Суспільне" опубликовало материал, в котором со ссылкой на комментарий 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" подтвердило информацию о переводе части военнослужащих в другие подразделения по решению высшего военного командования. В полку подчеркнули, что, несмотря на кадровые изменения, подразделение продолжает выполнять боевые задачи на всех обозначенных направлениях, а перемещение личного состава является частью управленческих решений Сил обороны в условиях войны.

Напомним, что в конце июля "Украинская правда" сообщила, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый приостановил пополнение штурмовых полков Сухопутных войск новыми мобилизованными и военнослужащими, которых переводили из других подразделений. В свою очередь, журналистка ТСН Юлия Кириенко опровергла информацию о полном прекращении комплектования. По её словам, тогда происходил лишь пересмотр системы распределения личного состава.

Впоследствии в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" подтвердили временную приостановку пополнения личного состава. В полку пояснили, что аудит призван оценить систему комплектования войск и сделать распределение военнослужащих между подразделениями более эффективным и сбалансированным.