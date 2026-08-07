Передали вже близько 2000 штурмовиків: зі "Скелі" почали масово переводити військових, — ЗМІ

З 425-го окремого штурмового полку "Скеля" почали переводити військовослужбовців до інших підрозділів Сухопутних військ. За даними джерел, йдеться вже про близько 2000 штурмовиків, однак офіційних рішень про розформування полку наразі не оприлюднювали.

Як розповіла журналістка ТСН Юлія Кирієнко на своїй сторінці в Telegram, із 425-го окремого штурмового полку "Скеля" почали переводити військових до інших підрозділів. За її інформацією, це підтверджують кілька незалежних джерел.

За словами журналістки, наразі з полку вже передали близько 2000 штурмовиків. Переведення здійснюється прямими розпорядженнями командування, а військових направляють на доукомплектування різних бригад і полків Сухопутних військ, насамперед тих, які мають найбільшу потребу в особовому складі.

Водночас підрозділи 425-го полку продовжують виконувати бойові завдання на різних напрямках фронту. Попри переведення частини особового складу, підрозділ залишається залученим до виконання поставлених завдань.

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Публікація Юлії Кирієнко у в Telegram Фото: Скриншот

Чи свідчать такі кадрові зміни про можливе розформування полку, наразі достеменно невідомо. Як зазначає Юлія Кирієнко, окремої директиви Головнокомандувача Збройних сил України щодо розформування "Скелі" поки не надходило.

За інформацією трьох різних джерел журналістки, 425-й окремий штурмовий полк не входить до складу Сил швидкого реагування. Не виключено, що в майбутньому його можуть приєднати до одного з корпусів, однак наразі це лише припущення.

Також повідомляється, що у полку тривають перевірки, які проводять спеціальні комісії. Їхні результати поки що не оприлюднені.

Інформацію про переведення військовослужбовців також підтвердили співрозмовники видання "Українська правда" у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" та в Силах оборони України. За їхніми словами, розпорядження про переведення частини особового складу до інших підрозділів надійшло близько тижня тому, а військових розподіляють приблизно між десятьма підрозділами.

Водночас джерела видання зазначили, що озвучена журналісткою ТСН Юлією Кирієнко інформація про переведення близько 2000 штурмовиків наразі не підтверджується. За даними УП, йдеться про меншу кількість військових, хоча частина бійців залишилася незадоволеною таким рішенням.

Також співрозмовники видання стверджують, що нині триває реорганізація 425-го полку, оскільки його чисельність, на їхню думку, була надто великою. За їхніми словами, частину військовослужбовців переводять для посилення підрозділів, які найбільше потребують особового складу на найскладніших ділянках фронту.

Оновлено: Близько 21:10 "Суспільне" оприлюднило матеріал, у якому з посиланням на коментар 425-го окремого штурмового полку "Скеля" підтвердило інформацію про переведення частини військовослужбовців до інших підрозділів за рішенням вищого військового командування. У полку наголосили, що попри кадрові зміни підрозділ продовжує виконувати бойові завдання на всіх визначених напрямках, а переміщення особового складу є частиною управлінських рішень Сил оборони в умовах війни.

Нагадаємо, що наприкінці липня "Українська правда" повідомила, що новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призупинив поповнення штурмових полків Сухопутних військ новими мобілізованими та військовими, яких переводили з інших підрозділів. Натомість журналістка ТСН Юлія Кирієнко спростувала інформацію про повне припинення комплектування. Тоді, за її словами, тривав лише перегляд системи розподілу особового складу.

Згодом у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтвердили тимчасове призупинення поповнення особового складу. У полку пояснили, що аудит має оцінити систему комплектування військ і зробити розподіл військовослужбовців між підрозділами більш ефективним та збалансованим.