Издевательства в полку "Скеля": ГБР задержало бойца по подозрению в избиении капеллана и офицера

Государственное бюро расследований расследует возможные факты насилия и ненадлежащего обращения с военнослужащими в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля". Задержанному инкриминируется избиение двух военнослужащих в Харьковской области.

Об этом сообщила Татьяна Сапьян, советник по коммуникациям ГБР. Она рассказала подробности дела. Оказалось, что оба случая избиения военнослужащих в полку "Скеля" произошли в 2025 году.

ГБР задержало подозреваемого из полка "Скеля"

По словам Сапьяна, первый инцидент произошел в мае 2025 года вблизи одного из сел Изюмского района, куда к месту временной дислокации "Скеля" прибыли военнослужащие другого подразделения, которые до этого выполняли боевые задачи. Между военными возник конфликт из-за размещения личного состава и техники. Военный капеллан пытался успокоить стороны и предложил урегулировать ситуацию на уровне командования. По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти.

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Второй инцидент произошел в июне 2025 года в городе Барвинково. Подозреваемый напал на подполковника, который по воинскому званию был старше его. Младший сержант сбил офицера с ног, после чего начал наносить ему удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав потерпевшему ребро.

В настоящее время этот военнослужащий задержан.

"Ему предъявлено подозрение в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшем телесные повреждения средней тяжести, а также в насилии в отношении начальника, совершенном в условиях военного положения", — сообщила Сапьян.

Согласно этим статьям, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее директор ГБР Алексей Сухачев отметил, что эти расследования будут в числе приоритетных для Бюро. ГБР оперативно проверит все обнародованные факты, даст правовую оценку действиям каждого командира и обеспечит всестороннее и полное расследование.

Отдельные уголовные дела по фактам избиения военнослужащих были возбуждены еще до резонансной публикации в СМИ. После обнародования новых сведений следователи ГБР анализируют новые и уже имеющиеся материалы уголовных производств, в рамках которых проверяют все возможные факты противоправного обращения в подразделении.

Следователи также продолжают активно работать над проверкой других возможных фактов физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз применением оружия, ненадлежащего обращения и неоказания медицинской помощи военнослужащим в местах дислокации и обучения полка "Скеля".

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, после появления информации о новых погибших в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" заявили, что в настоящее время готовят изменения, касающиеся мобилизованных. А также стремятся "свести к нулю" небоевые потери.

Дело получило широкую огласку после того, как 23 июня издание "Бабель" опубликовало расследование о ситуации в 425-м штурмовом полку "Скеля". Журналисты поговорили с более чем 30 свидетелями, которые рассказали о избиениях и издевательствах.