Знущання у полку "Скеля": ДБР затримало бійця за підозрою у побитті капелана та офіцера

Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти насильства та неналежного поводження з військовослужбовцями у 425 окремому штурмовому полку "Скеля". Затриманому інкримінують побиття двох військовослужбовців у Харківській області.

Про це повідомила Тетяна Сап’ян, радниця з комунікацій ДБР. Вона розповіла подробиці справи. Виявилось, що обидва випадки побиття військових у полку "Скеля" стались у 2025 році.

ДБР затримало підозрюваного з полку "Скеля"

За словами Сап'ян, перший випадок стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району, куди до місця тимчасової дислокації "Скелі" прибули військовослужбовці іншого підрозділу, які перед цим виконували бойові завдання. Між військовими виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки. Військовий капелан намагався заспокоїти сторони та запропонував владнати ситуацію на рівні командування. За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.

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Другий епізод стався у червні 2025 року в місті Барвінкове. Підозрюваний напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням. Молодший сержант збив офіцера з ніг, після чого почав наносити йому удари руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро.

Нині цього військового затримано.

"Йому повідомлено про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану", - повідомила Сап'ян.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Раніше директор ДБР Олексій Сухачов, зазначив, що ці розслідування будуть в пріоритеті Бюро. ДБР оперативно перевірить усі оприлюднені факти, надасть правову оцінку діям кожного командира та забезпечить всебічне й повне розслідування.

Окремі кримінальні провадження за фактами побиття військовослужбовців були розпочаті ще до резонансної публікації у медіа. Після оприлюднення нових відомостей слідчі ДБР аналізують нові та вже наявні матеріали кримінальних проваджень, у межах яких перевіряють усі можливі факти протиправного поводження у підрозділі.

Слідчі також продовжують активну роботу з перевірки інших можливих фактів фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку "Скеля".

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, після інформації про нових загиблих у 425 окремому штурмовому полку "Скеля" заявили, що нині готують зміни щодо мобілізованих. А також прагнуть "звести до нуля" небойові втрати.

Розголос справа отримала після того, як 23 червня видання "Бабель" опублікувало розслідування щодо ситуації в 425 штурмовому полку "Скеля". Журналісти поговорили з понад 30 свідками, які розповіли про побиття та знущання.