"Скеля" переходит под оперативное руководство "Азова": в полку раскрыли подробности

425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" переходит под оперативное руководство 1-го корпуса НГУ "Азов". В полку планируют объединить подразделения, которые сейчас разбросаны по разным направлениям фронта, чтобы в дальнейшем они выполняли боевые задачи на одном участке.

Как рассказал начальник отдела по связям 425-го ОШП "Скеля" Алексей Братущак в эфире канала "БутусовПлюс", в настоящее время полк уже выполняет боевое распоряжение под оперативным руководством корпуса "Азов". В то же время передислокация ещё не завершена для всех подразделений.

По словам Братущака, ранее "Скеля" фактически была вынуждена одновременно вести боевые действия на многих участках фронта. В отдельные периоды подразделения полка выполняли задачи сразу на десяти или даже большем количестве направлений, из-за чего управление ими становилось более сложным.

"Сейчас идет работа по объединению всех наших разбросанных батальонов, ротно-тактических групп и сводных отрядов, чтобы в дальнейшем мы выполняли задачи на одном участке фронта", — пояснил военный.

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Речь идет о батальонах, ротно-тактических группах и сводных отрядах, часть которых в настоящее время действует отдельно друг от друга. По завершении этого процесса их могут сосредоточить для выполнения единого боевого приказа под оперативным управлением "Азова".

При этом Братущак подчеркнул важную деталь: "Скеля" не входит в структуру корпуса "Азов". Речь идет именно об оперативном руководстве — то есть о координации выполнения боевых задач, а не о включении полка в состав Национальной гвардии Украины.

Военный также отметил, что ранее различные корпуса хотели получить "Скелю" в оперативное управление. По его мнению, это связано прежде всего с боеспособностью полка.

"Кто бы там ни писал о нас в различных расследованиях, но во всех журналистских материалах мы можем увидеть одну фразу: к выполнению боевых задач у "Скелі" нет никаких претензий", — отметил Братущак.

Он добавил, что эффективность этого подразделения признают и в украинской армии, поэтому различные корпуса были заинтересованы в том, чтобы "Скеля" действовала под их оперативным руководством.

Напомним, что в конце июля стало известно, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый временно приостановил пополнение штурмовых полков новыми военнослужащими. В то же время журналистка ТСН Юлия Кириенко уточнила, что полного прекращения не было — в ВСУ пересматривали систему распределения личного состава.

В 425-м полку "Скеля" позже подтвердили приостановку набора. Там пояснили, что проводят аудит, чтобы более эффективно распределять военнослужащих между подразделениями.

Кроме того, в августе сообщалось, что из 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" начали переводить военнослужащих в другие подразделения Сухопутных войск. По данным источников, речь идет уже о примерно 2000 штурмовиках.