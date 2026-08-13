"Скеля" переходить під оперативне керівництво "Азову": у полку розкрили деталі

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" переходить під оперативне керівництво 1-го корпусу НГУ "Азов". У полку планують об’єднати підрозділи, які зараз розкидані по різних напрямках фронту, щоб надалі вони виконували бойові завдання на одній ділянці.

Як розповів начальник відділення комунікацій 425 ОШП "Скеля" Олексій Братущак в ефірі на каналі "БутусовПлюс", наразі полк уже виконує бойове розпорядження під оперативним керівництвом корпусу "Азов". Водночас переведення ще не завершене для всіх підрозділів.

За словами Братущака, раніше "Скеля" фактично була змушена одночасно працювати на багатьох ділянках фронту. В окремі періоди підрозділи полку виконували завдання одразу на десяти або навіть більшій кількості напрямків, через що управління ними ставало складнішим.

"Зараз іде до того, щоб об'єднати всі розкидані наші батальйони, ротно-тактичні групи, зведені загони, щоб ми надалі виконували завдання на одній ділянці фронту", — пояснив військовий.

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Йдеться про батальйони, ротно-тактичні групи та зведені загони, частина яких нині працює окремо один від одного. Після завершення процесу їх можуть зосередити для виконання єдиного бойового розпорядження під оперативним управлінням "Азову".

При цьому Братущак наголосив на важливій деталі: "Скеля" не входить до структури корпусу "Азов". Йдеться саме про оперативне керівництво — тобто координацію виконання бойових завдань, а не про включення полку до складу Національної гвардії України.

Військовий також зазначив, що раніше різні корпуси хотіли отримати "Скелю" в оперативне управління. На його думку, це пов’язано насамперед із бойовою спроможністю полку.

"Хто би там про нас не писав різні розслідування, але в усіх журналістських матеріалах ми можемо побачити одну фразу, що до виконання бойових завдань до "Скелі" питань нема", — зазначив Братущак.

Він додав, що ефективність підрозділу бачать і в українській армії, тому різні корпуси були зацікавлені в тому, щоб "Скеля" працювала під їхнім оперативним керівництвом.

Нагадаємо, що наприкінці липня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий тимчасово призупинив поповнення штурмових полків новими військовими. Водночас журналістка ТСН Юлія Кирієнко уточнила, що повного припинення не було — у ЗСУ переглядали систему розподілу особового складу.

У 425-му полку "Скеля" пізніше підтвердили паузу в поповненні. Там пояснили, що проводять аудит, щоб ефективніше розподіляти військових між підрозділами.

Крім того, у серпні повідомлялося, що з 425-го окремого штурмового полку "Скеля" почали переводити військовослужбовців до інших підрозділів Сухопутних військ. За даними джерел, йдеться вже про близько 2000 штурмовиків.