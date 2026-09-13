Більше немає діючих систем: російський Таганрог залишився без ППО

Таганрог у РФ залишився без протиповітряної оборони. Також українські бійці знищили склад з ударними безпілотниками.

У суботу, 12 вересня, було здійснено атаки на об’єкти, розташовані в районі Таганрога Ростовської області Росії. Про це повідомляє анонімний Telegram-канал "Досьє шпигуна".

Як повідомляється, під час атаки було знищено ЗРПК "Панцир-С1", який за день до атаки вийшов з ремонту після попереднього ураження.

При цьому наголошується, що на території Таганрога більше немає діючих ЗРПК "Панцир-С1" та ЗРК "С300/400".

Фото: скриншот

Крім того, під час атаки було завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів на території аеродрому "Таганрог Північний", внаслідок чого згоріла ємність місткістю 1000 тонн.

Також було завдано удару по виробничих приміщеннях виробника дронів "Атлант Аеро". Знищено склад готової продукції площею 4000 "квадратів", де зберігалися БПЛА "Молнія".

Видео дня

Український моніторинговий OSINT-канал Exilenova+ повідомляв, що було здійснено атаку на Таганрозький автомобільний завод, території якого використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів для потреб російської армії. На території підприємства ТАГАЗ було зафіксовано пожежу в резервуарі з паливом.

Також було зафіксовано масштабну пожежу на території військового аеродрому, де базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк.

При цьому губернатор області Юрій Слюсар заявляв, що під удар нібито потрапив приватний дитячий футбольний клуб "Авангард", на території якого розташовані критий манеж і футбольне поле.

Однак президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Таганрозі було вражено виробництво FPV-дронів разом зі складами для зберігання БПЛА, резервуар з нафтопродуктами, РЛС та "Панцир-С2". Цю операцію провели бійці Центру спецоперацій "Альфа"

Нагадаємо, раніше українські безпілотники завдали удару по російському військовому аеродрому "Таганрог-Центральний". Під прицілом опинилися щонайменше два військові вертольоти Мі-8 та Мі-35.

Раніше Фокус повідомляв, як БПЛА завдали удару по НПЗ у Нижньокамську.